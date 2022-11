SUNRATE annonce un partenariat stratégique avec Agoda

SINGAPOUR, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La société de fintech SUNRATE, plateforme mondiale de gestion des paiements et de trésorerie, a annoncé avoir conclu un partenariat avec Agoda. SUNRATE intégrera sa solution de voyage en ligne à la plateforme mondiale de voyage numérique.

Au-delà de l'émission de cartes virtuelles

Le partenariat est annoncé un mois après l'ITB Asia 2022, où SUNRATE a discuté avec les professionnels de l'industrie du voyage de la façon dont sa solution de voyage en ligne holistique révolutionne les paiements de voyage, notamment par l'émission de cartes virtuelles. Elle permet par exemple à une agence de voyages en ligne de fixer facilement des plafonds de dépenses, de définir des conditions d'utilisation et de choisir le fournisseur à l'aide d'une carte virtuelle. Cela permet à ses partenaires de voyage de contrôler intégralement la répartition et le suivi des dépenses. L'une des caractéristiques les plus importantes des cartes virtuelles est la sécurité. La technologie, notamment grâce aux interfaces de programmation d'application (API), a permis d'éliminer la possibilité de faire mauvais usage des informations enregistrées sur la carte en offrant une fenêtre d'utilisation limitée pour chaque carte. SUNRATE a reçu la certification internationale de sécurité des données financières : Norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) de niveau 1.

« Chez SUNRATE, nous nous engageons à innover constamment afin de devenir le partenaire B2B unique de l'industrie du voyage, en répondant aux différents besoins commerciaux de nos partenaires et de nos clients. Nous sommes impatients de travailler avec davantage de partenaires de l'industrie du voyage et d'ailleurs », a déclaré Shawn Qin, responsable des produits de cartes chez SUNRATE.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est la plateforme mondiale intelligente de gestion des paiements et de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, nous sommes reconnus comme le premier fournisseur de solutions innovantes de paiement et de gestion de trésorerie. Nous avons permis à des entreprises de plus de 130 pays de développer leur croissance locale et mondiale grâce à notre plateforme exclusive, à notre vaste réseau, à nos suites complètes de produits et à nos API robustes.

Avec des bureaux à Shanghai, à Hong Kong, à Tokyo, à Singapour, à Jakarta et à Londres, SUNRATE est partenaire des plus grandes institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered Bank, Visa et Mastercard. Nous sommes agréés et réglementés par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la Bank Indonesia et les douanes de Hong Kong en tant qu'opérateur de services monétaires et par l'Autorité monétaire de Singapour en tant qu'institution de paiement majeure.

