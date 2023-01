SUNRATE fortalece parceria global com integração de Mastercard Cross-Border Services

HONG KONG, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A fintech global SUNRATE anuncia a integração bem-sucedida deMastercard Cross-Border Services em sua plataforma inteligente global de gestão de pagamentos e tesouraria, impulsionando os recursos globais de pagamento internacional da SUNRATE para seus clientes. A integração de Mastercard Cross-Border Services é a mais recente expansão da parceria global contínua entre as duas empresas. A SUNRATE garantiu a associação principal da Mastercard em 2020, o que permitiu à empresa acesso direto à rede e aos recursos líderes globais de pagamentos da Mastercard.

Por meio de um único ponto de acesso seguro, o Mastercard Cross-Border Services permite que as empresas enviem e recebam dinheiro com segurança e certeza. Isso significa que os clientes da SUNRATE podem enviar dinheiro para cinco países designados na Ásia, incluindo Tailândia, Filipinas, Malásia, Vietnã e China.

"Temos a visão de que a SUNRATE seja a plataforma de gerenciamento de tesouraria e pagamentos B2B, especialmente para mercados emergentes. Sendo assim, a flexibilidade provocada pelo Mastercard Cross-Border Services, como a capacidade de fazer pagamentos transfronteiriços para os mercados mais populares e emergentes do mundo é algo com o qual nossos clientes estão muito entusiasmados. Nossa colaboração com a Mastercard permitirá que nossos clientes se concentrem no que é mais importante em sua jornada de escalonamento, como esforços de localização e potencialmente estabelecer novos fluxos de receita para seus negócios", disse Qincheng Wang, chefe de produto da SUNRATE.

Helena Chen, diretora geral da Mastercard deHong Kong e Macau, disse: "A Mastercard tem o prazer de promover sua colaboração com a SUNRATE por meio de sua solução Cross Border Services, enriquecendo o serviço de remessa da SUNRATE de uma forma mais rápida, segura, transparente e econômica. O Mastercard Cross Border Services alcança mais de 100 mercados e 90% da população mundial, e esta parceria continuará a expandir na esperança de aprimorar o serviço internacional para as empresas".

Sobre a SUNRATE

SUNRATE é uma plataforma global e inteligente de pagamentos e gestão de tesouraria para empresas em todo o mundo. Desde seu início em 2016, somos reconhecidos como líderes em provedores de soluções e viabilizamos empresas em mais de 130 países com nossa exclusiva plataforma de ponta, extensa rede global e APIs robustas para ampliar o crescimento local e global.

Com sua sede global em Singapura e escritórios na China, Indonésia, Japão e Reino Unido, a SUNRATE faz parceria com as principais instituições financeiras globais, como Citibank, Standard Chartered, Barclays e é o principal membro da Mastercard e da Visa. Somos licenciados e regulamentados pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, pelo Banco da Indonésia, pela Alfândega de Hong Kong como Operador de Serviços Monetários e pela Autoridade Monetária de Singapura como uma importante instituição de pagamento.

