Sunstar patrocina o lançamento do guia para consultórios sobre prevenção e tratamento do câncer bucal

BUENOS AIRES, Argentina,, 3 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Sunstar tem o orgulho de anunciar o lançamento do Câncer bucal: prevenção e tratamento de pacientes, um guia da Federação Dentária Mundial FDI (FDI World Dental Federation) para consultórios, direcionado aos profissionais da área da saúde bucal. O guia é patrocinado pela Sunstar e visa mitigar os efeitos do câncer bucal promovendo avaliações bucais abrangentes como parte integrante dos check-ups odontológicos rotineiros. Destaca os fatores de risco mais comuns do câncer bucal e enfatiza a importância do diagnóstico e do tratamento precoce proporcionando soluções práticas para o tratamento.

O guia foi lançado hoje no Congresso Mundial de Odontologia da FDI em Buenos Aires, Argentina. "A FDI reconhece que os profissionais da saúde bucal desempenham um papel fundamental no combate ao câncer bucal", disse a Dra. Kathryn Kell, presidente da FDI. "O câncer bucal está entre os 10 tipos de câncer mais comuns no mundo, mas os profissionais da saúde bucal podem auxiliar na redução de seus efeitos através da detecção precoce e da ação rápida no tratamento."

O guia para consultórios fornece aos profissionais da saúde bucal informações concisas, porém abrangentes, sobre a prevenção, os fatores de risco e a gestão do câncer bucal, além de ajudá-los a facilitar na navegação do exame e do diagnóstico clínico através de um modelo de tomada de decisões (decision tree). Concentra-se nos pontos mais comuns do câncer bucal: a língua, a mucosa jugal (parte interna das bochechas) e o palato (céu da boca).

"Na Sunstar, nós pesquisamos o poder de uma abordagem holística da saúde para prevenir e tratar doenças potencialmente fatais o mais cedo possível. O guia para consultórios é um grande exemplo de uma ferramenta que dá suporte aos profissionais da saúde nas avaliações diárias dos pacientes. Os check-ups odontológicos representam o cenário perfeito para a detecção precoce de várias doenças, fornecendo um papel essencial aos profissionais da área de odontologia ", disse a Dra. Marzia Massignani, gerente-sênior de assuntos científicos da Sunstar.

Os índices de sobrevivência do câncer bucal podem ser incrementados através da detecção precoce. Sendo assim, é fundamental que profissionais da saúde bucal como dentistas, higienistas, terapeutas dentais e da saúde bucal entendam a importância da realização de uma verificação bucal detalhada em busca de lesões malignas e potencialmente malignas como parte de sua avaliação clínica de rotina, mesmo no caso de populações mais jovens consideradas com um risco menor deste câncer. O guia para consultórios incentiva e viabiliza a integração deste exame aos check-ups odontológicos de rotina.

"Cerca de 500.000 novos casos de câncer bucal e da orofaringe são diagnosticados anualmente, sendo que três-quarto deles ocorrem em países desenvolvidos", disse a Dra. Ihsane Ben Yahya, membro do conselho da FDI e especialista em câncer bucal. "A FDI compromete-se a reduzir o fardo destas doenças e melhorar os resultados da saúde bucal em todo o mundo. Ao desenvolver uma ferramenta instrutiva para a prevenção, detecção rápida e tratamento do câncer bucal, nós atuamos de acordo com nossa missão de liderar o mundo na obtenção da saúde bucal ideal."

Câncer bucal: prevenção e tratamento de pacientes está disponível para consultas e para ser baixado no website GUM da Sunstar. Cópias impressas em inglês e em espanhol serão distribuídas no Congresso Mundial de Odontologia da FDI no estande da Sunstar em Buenos Aires, Argentina.

Sobre a Sunstar

Com os olhos no futuro, a Sunstar visa ser a pioneira de uma nova era de inovações, promover parcerias novas e revigorantes e atingir uma nova geração de consumidores globais. Nós nos empenhamos em fazer com que as pessoas em todo o mundo tenham mais saúde e melhor qualidade de vida através de nossos produtos e serviços. Com base em nosso lema corporativo "Esforçar-se sempre para ajudar as pessoas em todo o mundo a ter mais saúde e uma melhor qualidade de vida", o Sunstar Group continuará atentamente a satisfazer as necessidades e expectativas variadas de nossos consumidores globais. http://www.sunstar.com/company/philosophy

Sobre a Federação Dentária Mundial FDI

A Federação Dentária Mundial FDI (FDI World Dental Federation) é uma organização internacional composta por membros que atua como o órgão representativo de acima de 1 milhão de dentistas globalmente, participando ativamente em aproximadamente 200 Associações Nacionais de Odontologia (National Dental Associations - NDAs) e grupos especializados em cerca de 130 países. A FDI possui uma visão ousada: liderar o mundo para a obtenção da saúde bucal ideal. Representando a voz unificada da odontologia, colaboramos estreitamente com nossos membros, especialistas em saúde bucal, profissionais de saúde associados e parceiros do setor para que possamos juntos concretizar nossa visão. http://www.fdiworlddental.org; facebook.com/FDIWorldDentalFederation; twitter.com/fdiworlddental

