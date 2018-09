Sunstar soutient la publication d'un guide de consultationsur la prévention et le traitement du cancer buccal

BUENOS AIRES, Argentine, September 3, 2018 /PRNewswire/ --

Sunstar est fière d'annoncer le lancement de Oral Cancer: Prevention and patient management (Cancer buccal : prévention et prise en charge des patients), une guide de consultation de la Fédération dentaire internationale (FDI) destiné aux professionnels de la santé buccale. Ce guide est soutenu par Sunstar et vise à atténuer les effets du cancer buccal en faisant la promotion de dépistages complets du cancer buccal en tant que partie intégrante des contrôles dentaires de routine. Il met en exergue les facteurs de risque les plus fréquents pour le cancer buccal et souligne l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces en fournissant des solutions pratiques pour le parcours de soins.

Le guide a été publié aujourd'hui à l'occasion du Congrès dentaire mondial de la FDI à Buenos Aires, en Argentine. « La FDI sait bien que les professionnels de santé buccale jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer buccal », a déclaré le Dr Kathryn Kell, présidente de la FDI. « Le cancer buccal figure parmi les 10 cancers les plus fréquents à l'échelle mondiale, mais les professionnels de santé buccale peuvent aider à réduire ses effets grâce à une détection précoce et à une intervention thérapeutique rapide. »

Le guide de consultation fournit aux professionnels de santé buccale des informations à la fois concises et complètes sur la prévention, les facteurs de risque et la prise en charge du cancer buccal. Il les aide également à maximiser les examens cliniques et les diagnostics grâce à un arbre de décision. Il se concentre sur les sites les plus courants du cancer buccal : la langue, l'intérieur des joues et le plancher buccal.

« Chez Sunstar, nous enquêtons en permanence sur la puissance d'une approche de santé holistique pour prévenir et traiter des conditions potentiellement fatales aussi tôt que possible. Ce guide de consultation est un excellent exemple d'outil qui soutient les professionnels de santé dans leurs dépistages quotidiens auprès des patients. Les contrôles dentaires peuvent constituer le cadre idéal pour la détection précoce de plusieurs maladies, donnant aux professionnels dentaires un rôle de prévention central », a commenté le Dr Marzia Massignani, responsable principal des affaires scientifiques chez Sunstar.

Les taux de survie du cancer buccal peuvent être améliorés grâce à une détection précoce. Il est donc vital que les professionnels de santé buccale comme les dentistes, les hygiénistes dentaires, les thérapeutes dentaires et les thérapeutes de santé buccale comprennent l'importance de réaliser un examen de dépistage buccal approfondi pour les lésions malignes et potentiellement malignes dans le cadre de leurs examens cliniques de routine, même chez les populations plus jeunes considérées comme à plus faible risque de cancer buccal. Le guide de consultation encourage et facilite l'intégration de cet examen dans les contrôles dentaires de routine.

« Environ 500 000 nouveaux cas de cancers buccaux et oropharyngiens sont diagnostiqués chaque année, dont les trois quarts dans le monde en développement », a ajouté le Dr Ihsane Ben Yahya, membre du conseil de la FDI et expert en cancer buccal. « La FDI s'engage à réduire le fardeau des maladies buccales et à améliorer les résultats de santé buccale à l'échelle mondiale. En élaborant un outil informatif pour prévenir, détecter rapidement et traiter le cancer buccal, nous agissons conformément à notre mission de mener le monde vers une santé bucco-dentaire optimale. »

Le guide Oral Cancer: Prevention and patient management peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de Sunstar GUM. Des exemplaires imprimés en anglais et en espagnol seront distribués lors du Congrès dentaire mondial de la FDI au stand de Sunstar à Buenos Aires, en Argentine.

À propos de Sunstar

Axée sur l'avenir, la vision de Sunstar est d'être le pionnier d'une nouvelle ère d'innovation, de défendre de nouveaux partenariats revigorants et de s'exprimer au cœur d'une nouvelle génération de consommateurs du monde entier. Nous nous efforçons d'aider les gens partout dans le monde à bénéficier d'une meilleure santé et à améliorer leur qualité de vie grâce à nos produits et services. En s'appuyant sur sa devise d'entreprise « Toujours s'efforcer d'aider les gens partout dans le monde à bénéficier d'une meilleure santé et à améliorer leur qualité de vie », le groupe Sunstar continuera d'être attentif et réactif aux valeurs et attentes variées de ses consommateurs du monde entier. http://www.sunstar.com/company/philosophy

À propos de la Fédération dentaire internationale (FDI)

La Fédération dentaire internationale (FDI) est une organisation de membres internationale qui agit à titre de représentante principale de plus d'1 million de dentistes dans le monde entier. Ses membres comprennent quelque 200 associations dentaires nationales (NDA) et des groupes spécialisés dans près de 130 pays. La FDI a une vision ambitieuse : mener le monde vers une santé bucco-dentaire optimale. En tant que voix unifiée du corps dentaire, nous travaillons en étroite collaboration avec nos membres, des experts en santé buccale, des professionnels paramédicaux ainsi que des partenaires du secteur afin d'atteindre cette vision ensemble. http://www.fdiworlddental.org ; http://www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation ; http://www.twitter.com/fdiworlddental