Sunstar sponsorizza la pubblicazione di una guida destinata agli studi dentistici sulla prevenzione e sul trattamento del cancro del cavo orale

Sunstar è orgogliosa di annunciare il lancio di Cancro del cavo orale: Prevenzione e gestione dei pazienti, una guida della FDI World Dental Federation destinata ai professionisti della salute del cavo orale. La guida, sponsorizzata da Sunstar, mira a mitigare gli effetti dei tumori orali, promuovendo screening completi del cavo orale come parte integrante dei controlli dentistici di routine. Evidenzia i più comuni fattori di rischio per questa patologia e sottolinea l'importanza della diagnosi precoce e del trattamento, fornendo soluzioni pratiche per il percorso assistenziale.

La guida è stata presentata oggi in occasione dell'ODI World Dental Congress di Buenos Aires, in Argentina. "La FDI è consapevole che i professionisti della salute orale svolgono un ruolo essenziale nella lotta contro questo tipo di tumori," ha affermato Kathryn Kell, Presidente dell'FDI. "Il cancro della bocca è tra i 10 tumori più frequenti nel mondo, ma i professionisti della salute orale possono contribuire a ridurne gli effetti attraverso l'individuazione precoce e un'azione di trattamento rapida."

La guida fornisce ai professionisti della salute orale informazioni concise ma complete sulla prevenzione del cancro orale, sui fattori di rischio e sulla gestione, aiutandoli nell'esame clinico e nella diagnosi attraverso un albero decisionale. Essa si concentra sui siti più spesso interessati da queste forme tumorali: la lingua, l'interno delle guance e il pavimento della bocca.

"Noi di Sunstar, studiamo costantemente l'importanza di un approccio olistico alla salute per prevenire e trattare in fase precoce le patologie che possono rappresentare un pericolo per la vita. La guida destinata agli studi dentistici è un ottimo esempio di strumento che affianca gli operatori sanitari nello screening quotidiano dei propri pazienti. Il check-up dentale può essere la sede ideale per la diagnosi precoce di diverse patologie, assegnando ai professionisti del settore dentale così un ruolo centrale nella prevenzione," ha affermato la Dott.ssa Marzia Massignani, Senior Manager of Scientific Affairs di Sunstar.

La diagnosi precoce consente di migliorare i tassi di sopravvivenza nei pazienti affetti da cancro del cavo orale. Pertanto, è fondamentale che i professionisti della salute orale come dentisti, igienisti dentali, odontoiatri e terapisti della salute orale capiscano l'importanza di un esame approfondito in sede di screening, andando a ricercare lesioni maligne e potenzialmente maligne nell'ambito delle loro valutazioni cliniche di routine, anche nelle popolazioni più giovani e considerate a minor rischio di cancro al cavo orale. La guida facilita l'integrazione dell'esame nei controlli dentistici di routine.

"Ogni anno vengono diagnosticati circa 500.000 nuovi casi di tumori del cavo orale e orofaringei, tre quarti dei quali nei paesi in via di sviluppo," ha affermato il dott. Ihsane Ben Yahya, membro del Consiglio FDI ed esperto di cancro del cavo orale. "La FDI è impegnata a ridurre l'incidenza delle malattie del cavo orale e a migliorare la salute orale in tutto il mondo. Progettando uno strumento informativo che consente di prevenire, diagnosticare tempestivamente e curare i tumori del cavo orale, agiamo in linea con la nostra mission di condurre il mondo a una salute orale ottimale."

Il cancro del cavo orale: Prevenzione e gestione del paziente sono disponibili per la consultazione e il download sul sito di Sunstar GUM , mentre copie cartacee in inglese e spagnolo saranno distribuite in occasione del FDI World Dental Congress presso lo stand Sunstar a Buenos Aires, in Argentina.

Chi è su Sunstar

Con uno sguardo al futuro, la vision di Sunstar è all'avanguardia nella nuova era dell'innovazione, di nuove partnership solide, parlando direttamente al cuore di una nuova generazione di consumatori globali. Siamo impegnati ad aiutare persone in tutto il mondo a raggiungere una salute migliore e a migliorare la qualità della loro vita attraverso i nostri prodotti e servizi. Sulla base del nostro motto aziendale "Cercare sempre di aiutare le persone in tutto il mondo a ottenere una salute migliore e migliorare la loro qualità di vita," il Gruppo Sunstar continuerà a essere attento e reattivo alle diverse esigenze e aspettative dei nostri consumatori globali. http://www.sunstar.com/company/philosophy

Chi è la FDI World Dental Federation

La FDI World Dental Federation è un'associazione operante a livello internazionale che funge da principale organo di rappresentanza di oltre 1 milione di dentisti in tutto il mondo, attiva presso circa 200 associazioni dentali nazionali (NDA) e gruppi specializzati in circa 130 paesi diversi. La FDI ha una vision audace: portare il mondo a una salute orale ottimale. Parlando come voce unificata dell'odontoiatria, collaboriamo strettamente con i nostri membri, con esperti di salute orale, con professionisti della salute alleati e partner del settore per trasformare questa vision in realtà. http://www.fdiworlddental.org ; http://www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation ; http://www.twitter.com/fdiworlddental