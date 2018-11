Sunstone Technology Ventures et Govtech Fund annoncent un partenariat

Sunstone Technology est l'une des sociétés de capital-risque de démarrage les plus actives d'Europe. Avec des bureaux à Copenhague, au Danemark, à Paris, en France et à Berlin, en Allemagne, Sunstone investit dans des cycles d'amorçage et de série A de sociétés technologiques à travers l'Europe. Depuis sa création en 2007, Sunstone a soutenu plus de 80 équipes fondatrices exceptionnelles à travers toute la pile logicielle et dans tous les secteurs. Ces investissements ont inclus Prezi (États-Unis/Hongrie), Neo4j (États-Unis/Suède), Boozt (Suède), GetYourGuide (Allemagne), Peakon (Danemark), Natural Cycles (Suède), Seriously (États-Unis/Finlande), Tink (Suède), Lillydoo (Allemagne), Travelperk (Espagne), Exporo (Allemagne), Aire (Royaume-Uni), Taster (France) et source{d} (Espagne).

Depuis son lancement en 2014, Govtech Fund a investi dans 19 start-ups de govtech à partir de ses deux cycles de financement initiaux, en se focalisant sur un large éventail d'opérations gouvernementales, notamment les familles d'accueil, le maintien de l'ordre, le stationnement, l'émission d'obligations municipales, la passation des marchés, la sécurité alimentaire et les retraites, pour n'en citer que quelques-unes. Les sociétés du portefeuille de Govtech Fund ont levé plus de 300 millions de dollars en capital total auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que First Round Capital, Lowercase Capital, General Catalyst, Bezos Expeditions, Khosla Ventures, Jim Breyer et plus encore. Govtech Fund a construit un véritable écosystème qui inclut plus de 20 000 relations avec des agences gouvernementales, ce qui a permet à plusieurs start-ups de son portefeuille de réaliser une croissance mensuelle à deux chiffres.

« Alors que nous envisagions une multitude d'investisseurs en capital-risque, notre objectif était de nous associer avec le leader du marché de la govtech », a fait remarquer Jimmy Fussing Nielsen, directeur général de Sunstone Technology Ventures. « En tant que tout premier fonds exclusivement porté sur les start-ups de technologie gouvernementale, depuis son lancement en 2014, Govtech Fund a construit un incroyable écosystème de 19 start-ups de govtech de premier plan qui travaillent avec plus de 20 000 agences gouvernementales. »

« Les gouvernements du monde entier dépensent plus de 400 milliards de dollars par an sur des solutions de technologie gouvernementale », a déclaré Ron Bouganim, fondateur et directeur général de Govtech Fund. « Il y a une nouvelle vague mondiale de start-ups reposant sur le cloud, les logiciels en tant que service et les technologies mobiles qui arrive sur le marché, affichant des taux de croissance susceptibles d'attirer du capital-risque, et qui sont singulièrement axées sur la modernisation des opérations gouvernementales. Nous sommes heureux de nous associer avec Sunstone dans nos initiatives européennes. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/778203/GovtechFund_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/778284/Sunstone_logo_Logo.jpg