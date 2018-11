Sunstone Technology Ventures und Govtech Fund kündigen Partnerschaft an

Sunstone Technology zählt zu den aktivsten Venture-Capital-Gesellschaften für Frühphasenfinanzierung in Europa. Die Firma unterhält Büros in Kopenhagen - Dänemark, Paris – Frankreich und Berlin - Deutschland und investiert mit Seed-Finanzierungen und Series A-Runden europaweit in Technologieunternehmen. Das 2007 gegründete Sunstone hat mittlerweile mehr als 80 außergewöhnliche Gründerteams über den gesamten Softwarestack hinweg und in verschiedenen Branchen unterstützt. Zu den Investitionen gehören Prezi (USA/Ungarn), Neo4j (USA/Schweden), Boozt (Schweden), GetYourGuide (Deutschland), Peakon (Dänemark), Natural Cycles (Schweden), Seriously (USA/Finnland), Tink (Schweden), Lillydoo (Deutschland), Travelperk (Spanien), Exporo (Deutschland), Aire (Großbritannien), Taster (Frankreich) und source{d} (Spanien).