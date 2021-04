Suntech, Lead Intelligent und Leadmicro schmieden eine 2 GW digitalisierte Smart Factory für hocheffiziente TOPCon-Zellen

WUXI, China, 30. April 2021 /PRNewswire/ -- Am 21. April unterzeichnete Suntech zusammen mit Lead Intelligent und Leadmicro eine Kooperationsvereinbarung, die es den drei Parteien ermöglicht, die erste digitalisierte intelligente Fabrik für hocheffiziente TOPCon-PV-Zellen in der Branche zu schmieden. Der Präsident von Suntech, Tang Jun, und der Vorsitzende von Lead Intelligent, Wang Yanqing, wohnten der Zeremonie bei.

Die von Suntech, Lead Intelligent und Leadmicro entwickelte intelligente Fabrik für hocheffiziente TOPCon-PV-Zellen nutzt die führende industrielle Internettechnologie für intelligente Fabriklösungen. Basierend auf der ALD-Atomdepositionsbeschichtungstechnik, der Siebdrucktechnik, der intelligenten schlüsselfertigen TOPCon-Produktionslinie, den automatischen Materialzuführungen, dem unbemannten AGV für PV-Zellenplatten und der weitreichenden Anpassung der FMS-Betriebssteuerung kann die Produktionslinie sowohl M10- (182 mm) als auch M12-Zellen (210 mm) herstellen. Der Umwandlungswirkungsgrad von TOPCon liegt bei über 24 % und die gesamte Produktionskapazität kann 2 GW erreichen.

Die intelligente Fabrik ist die erste in der Branche, die eine vollständig digital basierte Produktionslinie einrichtet. Es ist mit Sensortechnologie und intelligenter & vernetzter Produktionstechnologie ausgestattet, um automatisch Daten in Echtzeit zu überwachen und zu sammeln, so dass Produktion, Logistik und Lager entsprechend automatische Änderungen vornehmen können. Die Fabrik nutzt auch die visuelle Datenerweiterung, um die Produktqualität in Echtzeit zu überwachen, um Defekte und die Notwendigkeit von Nacharbeit zu vermeiden. Basierend auf industrieller Internet-Technologie wird die Smart-Factory-Lösung Big-Data-Analyse und -Steuerung beinhalten. Die Mensch-Maschine-Schnittstellentechnologie wird auch die Effizienz bei der Entscheidungsfindung erhöhen. Es zeigt sich, dass die voll digitalisierte TOPCon-Produktionslinie wettbewerbsfähig bleibt, die Kontrolle über den Produktionsprozess verbessert, den Bedarf an menschlichen Eingriffen reduziert und die Standards einer hocheffizienten Fabrik erreicht.

Diese Partnerschaft setzt die lange Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Lead Intelligent und Suntech fort. Lead Intelligent entwickelte für Suntech die automatische PV-Modulproduktionslinie der ersten Generation und beendete damit erfolgreich die Dominanz ausländischer PV-Ausrüstungshersteller. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Suntech haben sich die beiden Pioniere erneut die Hände gereicht, um einen weiteren bedeutenden Meilenstein zu markieren.

In den letzten Jahren hatte die Suntech Group durch ihre erfolgreiche vertikale Integration insgesamt 10 GW an hocheffizienter Produktionskapazität weltweit angesammelt. Das Beharren auf innovativer PV-Technologie hat Suntech immer in eine führende Position bei der Industrialisierung neuer Technologieanwendungen gebracht. Das Schmieden der 2 GW Smart Factory für hocheffiziente TOPCon-PV-Zellen ist ein Beweis für die fortschrittliche Produktion und die bahnbrechenden Techniken von Suntech. Im Jahr 2021 wird Suntech die Zusammenarbeit mit der Industriekette weiter verbessern und ausbauen, sich dem Service für die globalen Kunden widmen und die Nachfrage der globalen PV-Industrie nach hochwertigen und hocheffizienten PV-Produkten befriedigen.

SOURCE Suntech