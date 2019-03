Vermächtnis, Tradition und Innovation: Die Sinfonie der Energie

ROTTERDAM, Niederlande, 19. März 2019 /PRNewswire/ -- Moerdijk ist eine der größten petrochemischen Produktionsanlagen in Europa und der Moerdijk Solar Park ist einer der größten Solarparks in den Niederlanden. Die Module in diesem Park wurden durch den führenden Solar-EPC-Auftragnehmer Biosar Energy (UK) Limited, ein Unternehmen der AKTOR Group, installiert. Im Laufe der über 12 Jahre währenden erfolgreichen Zusammenarbeit mit Suntech hat Biosar PV‑Kraftwerke im Bereich mehrerer Gigawatt konzipiert, beschafft, konstruiert und betrieben, darunter einige der Maßstäbe setzenden Anlagen in der Branche, beispielsweise diejenige in Moerdijk. Der Moerdijk Solar Park ist mit 76.000 hocheffizienten, monokristallinen Halbzellen-Solarmodulen ausgestattet, die von Suntech geliefert wurden. Suntechs führende technologischen Solarmodule sind im letzten September im Hafen von Rotterdam eingetroffen und erzeugen jetzt rund 27 Megawatt Spitzenkapazität für den Moerdijk Solar Park von Shell, was dem Energieverbrauch von 9.000 niederländischen Haushalten entspricht. Wie berichtet wird, zeigen alle Solarmodule im Solar Park hervorragende Leistungen in Bezug auf Schaltkreisoptimierung und interne Verlustreduzierung. Dies wird auf das konsequente Streben nach höchster Qualität durch das Unternehmen zurückgeführt, nach dessen Vorgaben alle hergestellten Module mehrfache strenge Prüfungen durchlaufen, um die konstante und sichere Leistung später vor Ort abzusichern.