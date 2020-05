Suntech reçoit pour la troisième année consécutive le titre de « Top Performer » dans le classement 2020 de la fiabilité des modules photovoltaïques établi par DNV·GL/PVEL

WUXI, Chine, 31 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le 28 mai 2020, le webinaire intitulé « Top Performer of DNV-GL/PVEL 2020 PV Module Reliability Scorecard » (« Top Performer » dans le classement DNV-GL/PVEL 2020 de la fiabilité des modules photovoltaïques), organisé conjointement par l'organisme de certification DNVL GL et par PV Evolution Labs (PVEL), s'est tenu avec succès. À cette occasion, les modules monocristallins à demi-cellule de technologie PERC de Suntech ont reçu le titre de « Top Performer » (produits les plus performants).

Les critères de notation de 2020 étaient très stricts. Le module est par exemple placé dans une chambre d'essai où les températures varient entre - 40°C et + 85°C et où est appliqué un courant de puissance maximum, et il est soumis à 600 cycles. Le test simule également des cas de variation de température extrême qui se produit pendant l'opération. La réussite de ce test signifie que le module peut supporter des cycles de température tout en conservant ses performances. Par ailleurs, une procédure de dégradation induite par le potentiel (PID) est assurée. Le module étant placé dans une chambre d'essai, une tension de polarisation égale à la tension maximale du système du module (- 1000 V ou - 1500 V) est appliquée sous une température de 85°C et 85 % d'humidité relative pour des cycles de 96 heures. Ces conditions de température, d'humidité et de polarisation de tension permettent d'évaluer la dégradation du module. Grâce à leur grande fiabilité, les modules monocristallins PERC de Suntech présentent une dégradation inférieure à 2 %, et ils ont été classés comme les plus performants.

« C'est la troisième fois que Suntech figure sur la liste des entreprises les plus performantes au cours des trois dernières années, depuis que Suntech a remporté ce titre en 2018. C'est non seulement une vraie preuve de la fiabilité de Suntech, mais aussi la plus grande reconnaissance de la qualité des produits Suntech », a déclaré M. Vincent Cao, vice-président de Suntech. Les performances exceptionnelles du module monocristallin à demi-cellule de technologie PERC sont le fruit de la gestion rigoureuse des matières premières, de la technologie de production de pointe et de l'engagement de Suntech à l'égard du contrôle qualité, chaque module étant soumis à 52 étapes d'inspection. Les tests d'électroluminescence (EL) ont été effectués avec des équipements de pointe, qui ont permis deux séries d'inspection EL complète à 100 % pour chaque module. Ceci garantit la fiabilité de chaque module en termes de qualité, d'efficacité de conversion et de durabilité du service dans la plus grande mesure possible grâce à l'inspection de qualité la plus stricte. C'est ce contrôle rigoureux de la qualité qui donne à Suntech l'assurance nécessaire pour promettre une garantie de qualité de 12 ans et une garantie de performance linéaire de 25 ans, voire de 30 ans pour les modules bifaces, ce qui en fait le fer de lance du secteur.

