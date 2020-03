Suntech se voit récompensée par EuPD Research du sceau de la meilleure marque du PV cinq années de suite

WUXI, Chine, 10 mars 2020 /PRNewswire/ -- Suntech a récemment été récompensée du certificat portant le sceau de la « meilleure marque du PV » (photovoltaïque) par EuPD Research, institut de recherche faisant autorité et reconnu dans le monde entier, marquant ainsi la distinction de Suntech comme première marque solaire en Europe pendant cinq années consécutives.

La récompense de la « meilleure marque du PV » est attribuée par EuPD Research conformément à une enquête mondiale de suivi des installateurs de PV couvrant plus de 100 installateurs mondiaux : elle revient en définitive à celui qui excelle le plus parmi tous les acteurs en amont et en aval de l'industrie photovoltaïque après une évaluation rigoureuse et équitable se concentrant sur les performances de produits et les services. Ce concours est bénéfique pour que l'industrie dans sa totalité puisse en permanence livrer les meilleurs produits et services et améliorer la qualité de l'énergie photovoltaïque en poussant ainsi les entreprises vers une plus grande efficacité. Suntech a de plus été notée du cachet de la « meilleure marque du PV » également en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas en 2020. En dehors de l'Europe, au titre de la force de la marque et de son attrait durable, Suntech bénéficie depuis trois années de suite de l'endossement d'EuPD Research sur le marché australien parallèlement au sceau de la « meilleure marque du PV en Australie » par EuPD Research.

En faisant confiance à l'influence de sa marque établie sur des années d'efforts conséquents sur le marché européen où un solide système de services préventes et après-vente a été mis en place, Suntech a réussi à attirer de nombreux nouveaux clients tout en entretenant une relation coopérative stable avec sa clientèle établie. Au cours des dernières années, l'échelle de l'entreprise de Suntech s'est régulièrement agrandie et ses modules d'expédition ont augmenté de plus de 20 % pendant trois années consécutives. À la fin de 2019, Suntech a livré plus des modules photovoltaïques de plus de 21 GW dans plus de 90 pays. Selon les données actualisées des douanes, Suntech se classe 6e sur le marché européen en ce qui concerne le volume d'expéditions, avec de bonnes performances, spectaculaires en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, etc.

« Suntech a été l'une des premières marques du PV à pénétrer sur le marché européen. Nous nous attachons à la qualité de Suntech depuis 20 années. Suntech se distingue comme marque de premier plan dans le solaire depuis cinq années de suite, et la plupart des personnes interrogées dans le cadre de l'EuPD Research sont des installateurs venant de marchés matures de distribution. Ils ont collaboré avec un grand nombre de marques du PV, mais ils continuent à choisir Suntech. Ceci constitue la meilleure preuve de la qualité des produits de Suntech, » a déclaré M. Vincent Cao, vice-président de Suntech.

SOURCE Suntech