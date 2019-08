Suntech von Bloomberg New Energy Finance als eine der weltweit bankfähigsten PV-Modulmarken eingestuft

WUXI, China, 15. August 2019 /PRNewswire/ -- Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech") wurde laut Bloomberg New Energy Finance ("BNEF") "2019 PV Module Bankability Report" als eine der weltweit bankfähigsten PV-Modulmarken ausgezeichnet. Suntech ist 2019 die siebtgrößte bankfähigste PV-Marke weltweit, deren Ranking seit dem Bericht 2018 um 11 Plätze gestiegen ist.

Suntech steht in der Liste der Top 15-PV-Modulmarken für kreditfinanzierte Projekte der Bloomberg NEF und rangiert langfristig auf Platz 1 der BNEF.