Suoratoiston johtaja Firework avaa uusia maailmanlaajuisia toimialoja tärkeällä pestauksella Pohjoismaissa

SAN MATEO, Kalif., 9. kesäkuuta 2022 /PRNewswire/ -- Firework, johtava suoratoistokaupan ja digitaalisen murroksen alusta, ilmoitti tänään palkanneensa Krister Karjalaisen johtamaan uutta pohjoismaista yksikköään Fireworkin jatkaessa kansainvälistä kasvuaan.

Ruotsissa asuva Karjalainen tulee toimimaan Fireworkin pohjoismaisen yksikön toimitusjohtajana. Hän tulee Fireworkiin Samsung Electronicsista, jossa hän toimi digitaali- ja verkkokauppajohtajana. Rekrytointi edustaa Fireworkille strategista maantieteellistä laajenemista, joka toimii jo 28 maassa.

Karjalainen tuo Fireworkiin runsaasti sähköisen kaupankäynnin, digitaalisen innovaation ja markkinoinnin asiantuntemusta. Hän on johtanut Samsungin live commerece -aloitteita vuodesta 2020 ja järjesti äskettäin maailman ensimmäisen live commerce -tapahtuman metaversumissa yhdessä virtuaalisen vaikuttajan kanssa.

"Olen innoissani voidessani liittyä tiimiin, joka edistää Web3-tulevaisuutemme tuoreinta teknologiaa", sanoi Karjalainen. "Meillä on mahdollisuus määritellä perusteellisesti uudelleen tavat, joilla yritykset ovat tekemisissä asiakkaidensa kanssa avoimessa webissä dynaamisilla, lyhyillä, suorana lähetyksenä esitettävillä videoilla, joiden kautta voidaan tehdä ostoksia – ja odotan innolla pääseväni tuomaan jo Yhdysvalloissa ja APACissa koettua liikevoimaa Pohjoismaihin."

Ennen Samsungia Karjalainen toimi tärkeissä strategisissa tehtävissä Procter & Gamblessa, IKEAssa, Nokialla, Arla Foodsissa ja Gucci Eyewearissä (Safilo Group). Hänet on myös palkittu innovatiivisesta ja luovasta johtajuudestaan Cannes Lions, Webby Awards, Global M&M awards, Global Sabre awards ja New York Festival - tapahtumissa.

Karjalainen liittyy Fireworkiin nopean laajenemisen ja liikevoiman aikaan. Viime kuussa yritys päätti 150 miljoonan dollarin B-sarjan varainhankintakierroksen, jota johti Softbank Vision Fund 2. Firework käyttää pääomaa suunnittelu-, tuote- ja markkinointitiimiensä laajentamiseen ja jatkuvan innovaation tarjoamiseen lippulaiva-alustalleen.

"Kristerin kattava kokemus digitaalisen murroksen aloitteista Pohjoismaissa tekee hänestä korvaamattoman liittolaisen Fireworkin pyrkiessä kasvattamaan edustustaan alueella", sanoi Jason Holland, President ja Chief Business Officer, Firework. "Suoratoisto ja lyhytvideot muodostavat universaalin digitaalisen murteen seuraavan sukupolven kuluttajille, ja odotamme innolla pääsevämme auttamaan organisaatioita käyttämään tätä kieltä merkityksellisten yhteyksien luomiseksi kuluttajien kanssa Pohjoismaissa."

Firework on kansainvälinen johtaja avoimen verkon inhimillistämisessä videon kielellä. Firework hyödyntää videota, joiden kautta voidaan tehdä ostoksia, suoratoistokaupankäyntiä ja tehokkaita monetisaatio-ominaisuuksia auttaakseen maailman dynaamisimpia ja mielenkiintoisimpia vähittäismyyjiä, kuluttajabrändejä ja kustantajia tuottamaan houkuttelevia videokokemuksia omistamillaan ja johtamillaan digitaalisilla resursseilla ja eri kanavilla kansainvälisessä mittakaavassa. Fireworkin avulla organisaatiot voivat tuoda uusia autenttisuuden ja yhteyksien tasoja online-videokokemuksiin puhumalla diginatiiveille heidän omalla kielellään – ja ottamalla omat asiakastietonsa hallintaansa. Yhtiö on hankkinut tähän mennessä yli 235 miljoonaa dollaria pääomaa. Lisätietoja on osoitteessa firework.com.

