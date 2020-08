Super-estrellas musicales se "presentan" durante el festival benéfico virtual de St. Jude Children's Research Hospital

MEMPHIS, Tennessee, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Algunos de los nombres más grandes de la música Latina, pop, R&B, country, indie, Gospel y más se unirán para apoyar a St. Jude Children's Research Hospital® en un festival benéfico virtual titulado Music Gives: Together #forStJude el Jueves, 13 de Agosto, a las 5 p.m. ET. Esta transmisión en vivo tendrá todos los ingredientes de una celebración de temporada veraniega- buena música, comida deliciosa y recuerdos de edición limitada exclusivos- con contenido desplazado a través de seis escenarios para ayudar a crear conciencia y apoyo para la misión del hospital de desarrollar curas para salvar las vidas de niños.

Además de ser un concierto multi- género, incluirá varias intermisiones con contenido culinario, donde algunos de los chefs más reconocidos en Norte América nos brindaran recetas, en español y en inglés, para preparar en casa y degustar mientras se escucha la música. Los televidentes se podrán conectar por varios medios incluyendo Facebook, YouTube, Instagram y TikTok con anuncios adicionales en Twitter.

El evento incluirà presentaciones y apariencias especiales de Luis Fonsi, Natalia Jimenez, la Chef Lorena Garcia, Jon Secada, La Energia Norteña, Chef Yisus, Chef Seamus Mulle, ABIR, AJ Rafael, Anthony Brown, Anthony Hamilton, Bobby Bones, Brad Paisley, Brett Eldredge, Cathy y Patrick Warburton, Cash Cash, CeCe Winans, Chef John Mitzewich, Coco Quinn, Darius Rucker, Drew Holcomb, For King & Country, Hot Chelle Rae, Jason Mraz, John McLaughlin, JD McCrary, Johnnyswimm, Keith Urban, Kirk Franklin, Lady A, MAJOR., Mali Music, MercyMe, Randy Owen con ALABAMA, Pepa (Sandra Denton), Seal, Skillet, Tim McGraw, Third Eye Blind, Tye Tribbett y Us the Duo. Los anfitriones del evento serán Omar Velasco y Argelia Atilano, Zach Sang, Montell Jordan, Frank Kramer, ex-pacientes del hospital Lindsey y Joel Alsup además de Cody y Marley de CMT. Adiciones a la lista de artistas serán anunciadas en las redes sociales de @StJude.

"El Verano siempre trae uno de los pasatiempos favoritos del clima cálido: los festivales de música. Estos, los cuales no son posibles debido al distanciamiento social, ahora son posibles gracias al increíble apoyo de nuestros embajadores y amigos artistas de St. Jude que nos brindan su talento para hacer una gran diferencia para los niños del mundo," dijo Richard C. Shadyac, Jr., presidente y CEO de ALSAC, organización que tiene el único propósito de recaudar fondos y crear conciencia sobre St. Jude Children's Research Hospital. "En St. Jude, sabemos que al unirnos y ayudar a los que más lo necesitan, podemos hacer una gran diferencia, por lo cual espero que nos acompañen para Music Gives: Together #forStJude el 13 de agosto – Serán seis horas de contenido especial y artistas increíbles. Lo más impactante es que al donar por medio de eventos como este, nos ayudas a asegurar que las familias nunca reciban una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque creemos que la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir."

Para comprar estos productos de edición limitada, visita Design by Humans en dbh.la/stjudetogether. Para saber más sobre este evento, por favor visita stjude.org/musica, y únete a la sala de espera en youtube.com/stjude, y sigue @StJude en las redes sociales para recibir noticias del evento. Este evento es presentado por First Tube Media, una plataforma de contenido en vivo diseñada para ofrecer contenido de alta calidad y cultural en vivo en un ambiente seguro.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únete a la misión de St. Jude visitando stjude.org, compartiendo historias y videos de St. Jude Inspire, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter e Instagram y suscribiéndote a su canal de YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613525/St_Jude_Childrens_Research_Hospital_Logo.jpg

FUENTE ALSAC/St. Jude Children's Research Hospital

Related Links

https://www.stjude.org



SOURCE ALSAC/St. Jude Children's Research Hospital