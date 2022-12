Super usine de Geekvape : l'intelligence à l'origine du développement rapide de l'industrie des cigarettes électroniques

SHENZHEN, Chine, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La fabrication intelligente utilise une nouvelle génération de technologies de l'information et de technologies de communication combinées aux technologies de fabrication contemporaines pour atteindre une intelligence complète en matière de R&D, de conception, de production, d'approvisionnement et de service. De plus en plus d'organisations manufacturières de grande envergure transforment et améliorent la fabrication intelligente en réponse à la demande de numérisation. Cela aide les entreprises à atteindre les clients plus directement, à répondre plus rapidement aux demandes du marché, à améliorer l'efficacité de production et à utiliser moins de ressources.

Les entreprises non traditionnelles, telles que les fabricants de cigarettes électroniques, ont compris très tôt l'importance de la fabrication intelligente pour renforcer leurs capacités de base et ont pris des mesures proactives.

Ces dernières années, Geekvape Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'atomisation électronique, a rassemblé les ressources nécessaires pour mener des recherches technologiques originales et innovantes, ouvrant ainsi la voie à une période de développement rapide. Grâce à cela, la société est devenue l'une des meilleures entreprises de cigarettes électroniques au monde, et ses marques GEEKVAPE et GEEKBAR sont vendues dans plus de 70 pays.

Selon Allen Yang, PDG de Geekvape, l'entreprise a mis en place un système de fabrication simplifié, automatisé et basé sur l'information. Elle a incorporé la production allégée et la gestion de processus standardisés pour construire un modèle de chaîne d'approvisionnement allégée à la pointe de l'industrie et des produits et services de meilleure qualité pour les clients. Le système de gestion de la chaîne d'approvisionnement de Geekvape intègre les mouvements de capitaux, commerciaux et informationnels aux mouvements logistiques. L'entreprise est largement automatisée, ce qui permet d'avoir une capacité de production plus importante ainsi qu'une production intelligente des produits grâce à un processus d'emballage massif et automatique sur une chaîne de montage.

Le directeur général de Qisitech explique : « Nous avons progressé rapidement depuis la mise à niveau de notre usine Qisitech, où la recherche, la production et la vente d'équipements d'atomisation électroniques sont intégrées dans la fabrication intelligente, avec des ateliers propres et sans poussière pour la conduite d'essai, le montage, le remplissage de liquide et l'emballage. » En outre, il y a des machines d'emballage, de test, d'assemblage et de gravure au laser qui facilitent le développement et la production de produits intelligents. Le montage est automatisé à 90 % et le taux de rendement de la production est de 99,8 %.

Selon certaines informations, Geekvape serait en train de construire un parc industriel à Zhuhai, qui aurait une superficie totale de plus de 200 000 mètres carrés et représenterait un investissement total de 1,55 milliard de dollars américains. Celui-ci devrait être opérationnel et mis en service d'ici 2023. Ce projet est hautement innovant, voire avant-gardiste, et il constituera un exemple pratique significatif pour la transformation et l'avancement de l'atomisation électronique conventionnelle.

Geekvape est en mesure de fournir un service client plus efficace, plus fiable et de meilleure qualité grâce au soutien de l'ensemble de la chaîne industrielle. La fabrication intelligente a amélioré la compétitivité de Geekvape Technology, lui permettant de devenir une société novatrice et un pionnier doublé d'un facilitateur de la fabrication intelligente pour les cigarettes électroniques. En plus de générer des résultats financiers positifs pour Geekvape et d'apporter des améliorations globales en matière de maîtrise des coûts, de qualité et d'efficacité, cette technologie a le potentiel d'augmenter les économies d'énergie, d'avoir une production respectueuse de l'environnement et d'obtenir des résultats sociaux positifs.

Le secteur des cigarettes électroniques est un nouveau marché majeur pour la fabrication intelligente qui mérite l'attention de tous les fabricants. À l'avenir, de plus en plus d'entreprises manufacturières réaliseront que la fabrication intelligente est la clé de l'amélioration de leur capacité de compétitivité de base. Le secteur des cigarettes électroniques instaurera également des politiques de plus en plus favorables à mesure qu'il entrera dans la sphère de la fabrication intelligente.

