Superbet Group übernimmt Belgiens Napoleon Sports & Casino

BUKAREST, Rumänien, 17. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Superbet, ein paneuropäisches Wett- und Glücksspielunternehmen, hat heute die Übernahme des belgischen Unternehmens Napoleon Sports & Casino vereinbart, vorbehaltlich des Abschlusses.

Die Akquisition sieht den Kauf von 100 % der Anteile von Napoleon Sports & Casino vor, um das jüngste Wachstum und die globalen Ambitionen der Superbet Group zu verstärken. Die Übernahme bietet eine überzeugende strategische und finanzielle Grundlage für Superbet, da das Unternehmen in Europa und darüber hinaus expandiert.

Belgiens iGaming-Industrie stellt einen reifen, vollständig regulierten Markt mit beständigem Wachstum dar, insbesondere im Online-Bereich. Der Deal ermöglicht es Superbet, seinen CEE-Fokus zu diversifizieren und die Entwicklung des Online-Geschäfts zu beschleunigen.

Napoleon hat eine starke Markenpräsenz in Belgien, die zu den drei bekanntesten des Landes zählt. Der digitale und Omnichannel-Ansatz spiegelt die Kern-DNA der Mission von Superbet wider und verleiht den langfristigen Geschäftszielen zusätzlichen Schwung.

Superbet Group CEO Johnny Hartnett sagte: „Napoleons Kernmarkt- und Markenpositionierung in Belgien stellt die ideale Akquisitionsmöglichkeit dar, um unseren globalen Expansionsplan zu verwirklichen. Es entspricht auch unserer Wachstumsstrategie, zusätzliche Umsätze aus regulierten Märkten mit einem starken Online-Profil zu generieren. Außerdem freuen wir uns darauf, ein sehr erfahrenes und talentiertes Team in der Superbet-Familie willkommen zu heißen, von dem wir glauben, dass es außergewöhnlich gut aufgestellt ist, um Marktanteilsgewinne in Belgien und darüber hinaus zu erzielen."

Napoleon Sports & Casino CEO Tim de Borle sagte: „Wir freuen uns sehr, der Superbet Group beizutreten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Millionen von Nutzern die beste Sport- und Spielunterhaltung zu bieten. Die Tatsache, dass Superbet und Napoleon beides datengetriebene und unternehmerische Unternehmen sind, die sich darauf konzentrieren, innovative On- und Offline-Unterhaltung für unsere Spieler zu liefern, macht mich zuversichtlich, dass dies eine perfekte Ergänzung ist. Wir bei Napoleon freuen uns darauf, das nächste Kapitel mit spannenden Projekten und internationaler Erfahrung aufzuschlagen. Abschließend möchte ich Waterland unseren Dank für die Unterstützung in den letzten 6 Jahren aussprechen."

Napoleon Sports & Casino war in den letzten 6 Jahren im Besitz von Waterland Private Equity Investments, einem paneuropäischen Investmentfonds.

Zu der Transaktion sagte Cedric Van Cauwenberghe, Managing Partner von Waterland:

„Die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Napoleon-Team hat es Napoleon ermöglicht, seine Position im Internet auszubauen und einen Wachstumskurs einzuschlagen, der heute zur Marktführerschaft in Belgien führt. Der Sektor der Online-Sportunterhaltung entwickelt sich sehr schnell, und wir sehen viele neue Möglichkeiten entstehen, sowohl in Bezug auf die Produktentwicklung als auch auf Daten, Technik und Multi-Channel-Systeme. Als Teil der gleichgesinnten Superbet Group ist Napoleon Sports & Casino nun ideal aufgestellt, um weiter zu wachsen. Ich bin überzeugt, dass Napoleon innerhalb der Superbet-Gruppe weiter gedeihen wird und dass die Partnerschaft mit Superbet zu einer Fülle von Möglichkeiten für beide Organisationen führen wird. "

Napoleon Sports & Casino ist nicht die erste Akquisition von Superbet. Im Jahr 2020 erwarb Superbet einen 60-prozentigen Anteil am Online-Casino-Betreiber Lucky7, um seine Reichweite im Online-Gaming-Segment zu erweitern. Die jüngsten Akquisitionen sind ein Beweis für Superbets Ambitionen, ein führender globaler Betreiber zu werden - eine Vision, die 2019 eine Minderheitsbeteiligung der Blackstone Group in Höhe von 175 Millionen Euro anlockte.

Superbet wurde bei der Transaktion von Oakvale Capital, PJT Partners, Latham & Watkins, PwC, CMS und Herzog Fox & Neeman beraten, während die Verkäufer von Houlihan Lokey, EY, PwC und Allen&Overy unterstützt wurden.

