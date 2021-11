Superiate italiano de 52 metros VIANNE anuncia aceitação de todas as principais criptomoedas e NFTs (tokens não-fungíveis) como forma de pagamento para compra e fretamento

FORT LAUDERDALE, Flórida, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O proprietário do superiate VIANNE, o iate motorizado de 52 metros (170 pés) da Benetti com construção italiana, totalmente equipado com um heliponto e uma jacuzzi no deque superior, confirmou que, para a compra do superiate VIANNE, após o pagamento de 10% de alienação fiduciária (EUR/USD), o pagamento do saldo, além da alienação fiduciária, pode ser realizado em qualquer uma das principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, DOGE, SOL, FTM, BNB e qualquer NFT de alto nível, incluindo Cryptopunks e BAYC Apes.