SuperMap a présenté ses technologies et solutions SIG au salon INTERGEO 2022

PÉKIN, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SuperMap, fournisseur novateur de logiciels et de services de plateforme SIG, a présenté sa technologie SIG de pointe et ses solutions novatrices à la communauté géospatiale internationale lors du salon INTERGEO 2022 qui s'est tenu à Essen, en Allemagne, du 18 au 20 octobre.

INTERGEO est la principale plateforme géospatiale mondiale permettant aux membres de la communauté géospatiale de partager, d'apprendre et de se rencontrer. Dans le cadre du salon INTERGEO 2022, SuperMap a présenté l'application des jumeaux numériques, notamment ses solutions globales d'acquisition de données 3D et d'intégration de données dans l'entreposage. Le développement de la technologie SIG 3D a également été un moment important. Associées aux fonctions de connexion et de traitement des données de photogrammétrie oblique et des données BIM, les capacités d'embellissement et d'analyse des données basées sur le plug-in du moteur de jeu SuperMap ont été présentées. Intégrée à la dernière technologie de capture géovidéo de SuperMap, l'utilisation de drones pour la sécurité d'urgence, l'inspection des terres et la gestion urbaine a été présentée aux visiteurs.

L'événement de trois jours a rassemblé les acteurs de l'industrie géospatiale. Ce fut un plaisir de rencontrer et de discuter d'une coopération plus approfondie avec des personnes venant d'Espagne, de France, des Pays-Bas, de Roumanie, d'Italie, de Colombie, du Brésil, de Suisse, d'Allemagne, de Serbie, de Norvège, de Croatie, de Lettonie, du Togo, du Nigeria, du Cameroun, du Ghana, d'Israël, et de bien d'autres pays.

SuperMap a également participé à de nombreuses activités en personne. Wang Haitao, vice-président de SuperMap, était présent à la cérémonie d'ouverture du salon Zhejiang Service Trade 2022, en Allemagne, et a prononcé un discours de bienvenue.

SuperMap a eu l'honneur d'accueillir les deux présidents de la Fédération internationale des géomètres (FIG) sur le stand de SuperMap. Wang Haitao a exprimé sa gratitude au Professeur Rudolf Staiger, président de la FIG, pour son soutien sans faille à la conférence sur la technologie des logiciels SIG et à l'atelier international sur la technologie et les applications SIG organisés par SuperMap. La nouvelle présidente, Diane Dumashie, a fait l'éloge des progrès réalisés par SuperMap. SuperMap a également été chaleureusement invité à participer à l'événement de transfert de la FIG. La FIG est l'une des organisations internationales les plus influentes dans le domaine de la topographie et des disciplines connexes. SuperMap est en contact étroit avec la FIG et a organisé avec elle de nombreux événements géospatiaux internationaux depuis des années.

SuperMap poursuivra ses efforts pour développer le marché international, fournir à un plus grand nombre de clients des produits et des technologies professionnelles et de haute qualité, établir des liens plus étroits avec la communauté mondiale des SIG, et s'intégrer plus avant et plus largement dans la tendance au développement du secteur mondial des SIG.

Veuillez consulter le site www.supermap.com pour en savoir plus sur SuperMap.

