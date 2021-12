Supermercados têm vendas impactadas positivamente após parceria com Sodexo Benefícios e Incentivos

SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Uma iniciativa estratégica direcionada aos consumidores da Sodexo Benefícios e Incentivos, líder mundial em serviços de qualidade de vida, realizada em redes de supermercados que aceitam os pagamentos de compras com o cartão Sodexo Alimentação Pass refletiu em mais clientes e, consequentemente, em mais vendas para estes estabelecimentos. Entre agosto de 2020 a setembro de 2021, a promoção "Compre e Ganhe" gerou, em média, alta de 22% na frequência de clientes às lojas e impulsionou em 41% o número de novos consumidores para esses supermercadistas.

Como reflexo nos negócios, no período da promoção, as transações nessas redes subiram 26% e nas lojas participantes houve alta de 24% no faturamento. Nessa ação, as pessoas são estimuladas a pagar suas compras com o cartão Sodexo Alimentação Pass para assim receber presentes da Sodexo e, em algumas situações, também de indústrias parceiras.

"Esses são alguns dos resultados positivos que nossos estabelecimentos credenciados obtiveram ao realizar em suas lojas as promoções da Sodexo. Ações como essa ajudam a fomentar o negócio de nossos parceiros, sendo uma das principais missões da Sodexo, que segue trabalhando ininterruptamente para alavancar as vendas do setor supermercadista", conta Antonio Alberto Aguiar (Tombé), Diretor Executivo de Estabelecimentos da Sodexo Benefícios e Incentivos.

Ainda de acordo com o executivo, a estratégia é importante para os varejistas, mas também para os consumidores. "Por meio dessa ação, ao fazer compras com o cartão alimentação nas lojas participantes, nossos consumidores também são impactados de forma interessante, pois ganham um presente útil para o seu dia a dia. Até agora, já distribuímos 49.200 itens".

Nesse período de um pouco mais de um ano, a Sodexo ativou as promoções em 377 lojas de 117 diferentes redes de supermercados, espalhadas por 123 cidades em 20 estados do país. As ações aconteceram do Norte do Brasil em Ananindeua no Pará ao Sul em Lajeado no Rio Grande do Sul; sendo 8% no Norte, 24% no Nordeste, 13% no Centro-Oeste, 41% no Sudeste e 14% no Sul. Entre os mimos oferecidos, voltados principalmente ao transporte, preparo ou conservação de alimentos, estão: avental de cozinha; bolsa térmica; luva térmica e sacolas de compras de ráfia.

"Essa parceria foi extremamente relevante para a nossa rede. Por meio da campanha 'Compre e Ganhe', atingimos um crescimento de 38% de novos clientes que começaram a comprar com a gente, usando o cartão alimentação da Sodexo. Essas ativações são atrativas para o consumidor, que consegue perceber benefícios. Esperamos ter mais ações como essa", diz Andrey Matos, gerente de marketing da rede Barbosa Supermercados.

Por seu alto impacto em divulgação aos usuários e também no ponto de venda, a promoção "Compre e Ganhe" também conta com a participação de indústrias do ramo alimentício, regionais ou nacionais, que oferecem seus produtos como parte do prêmio. Recentemente, atuaram em conjunto com a Sodexo: 3 Corações, Mococa, Coca-Cola, Tio João, Família do Sítio, Ocrim, Sorvete Santigo, entre outras.

FONTE Sodexo Benefícios e Incentivos

