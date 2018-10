Supermicro отвергает обвинения Bloomberg

Supermicro вместе с Apple и Amazon опровергают безосновательные заявления журналистов Bloomberg

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 6 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, решительно отвергает обвинения в установке шпионских микрочипов на материнские платы серверов, поставлявшихся клиентам предприятия.

В опубликованной сегодня статье агентство Bloomberg сделало безосновательное заявление о том, что материнские платы Supermicro, продававшиеся определённым клиентам в 2015 году, якобы содержали чипы-шпионы. Компания Supermicro никогда не находила в составе своего оборудования никаких шпионских чипов и не получила от каких-либо клиентов информации об обнаружении подобных устройств.

Все предприятия, упомянутые в статье (Supermicro, Apple, Amazon и Elemental), категорически опровергли обвинения в свой адрес:

В заявлении Apple на CNBC говорится: «Мы глубоко огорчены и разочарованы тем фактом, что во взаимоотношениях с нами журналисты Bloomberg не допустили возможности, что они или их источники могут быть неправы или дезинформированы. Вероятнее всего, они путают имеющиеся у них сведения с ранее освещавшимся в прессе инцидентом 2016 года, когда мы обнаружили заражённый вирусом драйвер на одном из серверов Supermicro в нашей лаборатории. Это единичное событие было признано случайностью, а не целенаправленной атакой на Apple».

По словам генерального директора по вопросам информационной безопасности Amazon Web Services Стива Шмидта (Steve Schmidt): «Как мы неоднократно сообщали Bloomberg BusinessWeek на протяжении нескольких последних месяцев, ни разу за всю историю нашего сотрудничества с Supermicro у нас не возникало проблем, связанных с обнаружением модифицированного аппаратного обеспечения или шпионских чипов на материнских платах этого производителя, использующихся в системах Elemental или Amazon».

Ни одно американское или зарубежное государственное агентство ни разу не обращалось к Supermicro в связи с подобными обвинениями.

Supermicro крайне серьёзно относится к любым претензиям с точки зрения безопасности и непрерывно вкладывает усилия и средства в оптимизацию параметров безопасности своей продукции. Supermicro - не единственная компания, производящая материнские платы в Китае. Это стандартная отраслевая практика. Практически все поставщики систем используют аналогичную модель контрактного производства. Supermicro проводит жёсткий отбор, квалификационный анализ и сертификацию каждого подрядчика, а также регулярно инспектирует производственные базы и тщательно отслеживает все технологические процессы.

Следите за новостями Supermicro в Facebook и Twitter .

О компании Super Micro Computer, Inc.

Компания Supermicro®, лидер в сфере высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Related Links

http://www.supermicro.com