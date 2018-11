Supermicro представляет новые многофункциональные UP-серверы для недорогостоящих базовых систем

Новые серверы Supermicro повышают производительность на 30-50% по сравнению с устройствами предыдущего поколения, что особенно важно для программно определяемых хранилищ данных (SDS) серверных систем малого бизнеса и сценариев прикладного применения Интернета вещей (IoT) в государственном секторе, здравоохранении, промышленном производстве и облачной среде. По сравнению с системами предыдущего поколения, новые серверы характеризуются повышенной энергоэффективностью, скоростью операций ввода/ввода, безопасностью и надёжностью, увеличенным на 50% числом процессорных ядер, а также повышенной производительностью на каждый ватт затраченной энергии.

«Эти новые решения пополняют наш передовой портфель UP-серверов и предоставляют больше функций корпоративного класса, чем устройства прошлого поколения, давая нашим клиентам больше функций за меньшие деньги, - отметил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Кроме заметного повышения производительности эти новые базовые серверные решения от Supermicro обеспечивают увеличенные показатели пропускной способности ввода/вывода и плотности на каждый ватт затрачиваемой энергии, благодаря шестиядерным процессорам Xeon® мощностью в 95 Вт. А всем клиентам, желающим повысить плотность размещения информации в стоечном пространстве, наши MicroBlade™ поддерживают до 28 серверных узлов в формате 6U».

«Supermicro совместно с Intel создали широкий спектр универсальных и специализированных серверных решений, оптимизированных под параметры новых процессоров Intel® Xeon® E-2100, выпускаемых на рынок сегодня, - прокомментировала Дженнифер Хаффстетлер (Jennifer Huffstetler), вице-президент и генеральный директор Intel Data Center Product Management Group. - Серверная платформа Intel новейшего поколения первой позволила оснастить базовые серверы 6 процессорными узлами, обеспечив им повышенную производительность, расширенную безопасность, надёжность и доступность».

Компания Supermicro предлагает широкий ассортимент UP-серверов, что даёт клиентам возможность выбрать решения, оснащённые необходимыми им функциями, без необходимости переплачивать за ненужные характеристики. В линейку серверов Supermicro, оптимизированных под параметры представленных сегодня процессоров Intel Xeon E-2100, входит широкий спектр систем.

Являясь рентабельными универсальными серверами, новые UP-системы Mainstream от Supermicro дополняют 6-ядерный процессор Xeon E модулями памяти DDR4 ёмкостью 128 ГБ в форм-факторе 1U с различными вариантами ввода/вывода и обеспечения энергоснабжения. Кроме того, новый 1U WIO SuperServer оптимизирует тот же процессор и память гибкими вариантами хранилища. Для малого бизнеса идеальным вариантом станут новые средне- и министоечные системы Supermicro.

Многоузловым системам дата-центров отлично подойдут высокоплотные серверы Supermicro MicroBlade™, поддерживающие до 28 узлов в 6U или 14 узлов в 3U. Аналогичным образом, для облачной среды и приложений веб-хостинга компания предусмотрела системы MicroCloud, способные поддерживать до двенадцати недорогих серверных узлов в форм-факторе 3U.

Для получения дополнительной информации о чрезвычайно обширном ассортименте серверных решений Supermicro посетте веб-сайт https://www.supermicro.com .

О компании Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Компания Supermicro®, лидер в сфере высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

