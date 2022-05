Supermicro accellera l'AI Workload, il Cloud Gaming e il Media Delivery con nuovi sistemi che supportano Arctic Sound-M e Intel Habana Labs Gaudi®2 di Intel

"Supermicro continua a lavorare a stretto contatto con Intel e Habana Labs per fornire una gamma di soluzioni server che supportano Arctic Sound-M e Gaudi2 che soddisfino le esigenze impegnative delle organizzazioni che richiedono una distribuzione dei media altamente efficiente e training AI", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO. "Continuiamo a collaborare con i principali fornitori di tecnologia per fornire soluzioni di sistema totali ottimizzate per le applicazioni per carichi di lavoro complessi, aumentando al contempo le prestazioni del sistema".

Supermicro può portare rapidamente sul mercato nuove tecnologie utilizzando un approccio Building Block Solutions® per progettare nuovi sistemi. Questa metodologia consente di inserire facilmente le nuove GPU e la tecnologia di accelerazione nei progetti esistenti o, se necessario, di adattare rapidamente un progetto esistente quando necessario per componenti con prestazioni superiori.

"Supermicro aiuta a fornire un'elaborazione avanzata dell'intelligenza artificiale e dei media con sistemi che sfruttano i nostri ultimi acceleratori Gaudi2 e Arctic Sound-M", ha dichiarato Sandra Rivera, Executive Vice President e General Manager del Datacenter e AI Group di Intel. "Il server di training AI Gaudi di Supermicro accelererà il training approfondito in alcuni dei carichi di lavoro in più rapida crescita nel data center."

Arctic Sound-M

I sistemi Supermicro con le GPU Arctic Sound-M risponderanno ai requisiti più esigenti in termini di cloud gaming, transcoding e streaming dei media, infrastruttura desktop virtuale (VDI), simulazione e visualizzazione, apprendimento automatico e creazione di contenuti. Con il primo encoder hardware AV-1 del settore e lo stack software open source media, Intel Arctic Sound-M migliora notevolmente le prestazioni rispetto alle soluzioni di traduzione e distribuzione video esclusivamente software e contiene funzioni di accelerazione per ambienti VDI.

Le GPU Intel Arctic Sound-M saranno inizialmente disponibili nel sistema Intel a processore singolo 2U 2 nodi con 3 GPU per nodo, il sistema 4U 10xGPU e il server CloudDC, con sistemi aggiuntivi che saranno annunciati nel corso di quest'anno. I nuovi server di training AI Supermicro includono doppi processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e otto acceleratori Habana Gaudi2 per ambienti di training AI ad alte prestazioni.

Habana Labs Gaudi2

L'Habana Labs Gaudi2 eccelle in una gamma di carichi di lavoro che includono: applicazioni di visione come la classificazione delle immagini, il rilevamento degli oggetti, i modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e i sistemi di raccomandazione. Il nuovo server di training AI sarà la prima implementazione commerciale con il nuovo Habana Gaudi2 (HL-225) in un telaio 8U. Questo server accelererà il training AI a nuovi livelli di prestazioni combinati con doppi processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e DRAM fino a 8 TB. Con 24 vani per unità hot-swap che supportano un'ampia capacità di archiviazione locale ad alte prestazioni, il server contiene quantità significative di IO. Inoltre, l'acceleratore Gaudi2 è disponibile con raffreddamento ad aria (HL-225). Con Habana Gaudi2, la scalabilità è semplice e lineare. Con ROCE, ogni acceleratore Habana Gaudi2 può comunicare con gli altri acceleratori Gaudi2 a 700 GB/sec e comunicare con altri acceleratori Gaudi2 che risiedono in diversi server a 2,4 TB/sec. Inoltre, ogni server contiene 6 porte QSFP-DD per consentire una facile scalabilità per gestire modelli e set di dati maggiori.

* Gaudi2 comparato a training ResNet50 (TensorFlow, Immagini/Sec), sulla base dei dati Habana Labs

Intel Vision 2022, Supermicro presenterà le seguenti soluzioni nello stand n. 105:

Riconoscimento facciale VSBLTY e Analisi Retail

Taqtile Manifest VR/AR

Sistemi multi-nodo Supermicro (alimentati da Intel Xeon di terza generazione)

Supermicro X12 Gaudi AI Training Server

Inoltre, Supermicro ospiterà una discussione di gruppo all'Intel Vision 2022 con gli esperti di Supermicro:

Titolo della sessione: Nuovi approcci alle implementazioni basate sul cloud per il risparmio di costi e risorse

10 maggio 2022, 15:15 – 16:15 CDT

Michael Clegg , VP e GM 5G / Edge, Supermicro

, VP e GM 5G / Edge, Supermicro Ray Pang , VP di Technology Enablement, Supermicro

, VP di Technology Enablement, Supermicro Michael Ocampo, Sr. Product Manager, Supermicro

Informazioni su Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

