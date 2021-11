Supermicro acelera a entrega de clusters HPC para soluções totais de TI com um amplo portfólio de servidores, armazenamento, soluções de IA e resfriamento líquido

O novo servidor GPU Universal permite que os clientes escolham as melhores configurações de CPUs, GPUs e comutem para suas aplicações e cargas de trabalho, incluindo configurações de processador duplo usando o processador escalável Intel Xeon de 3ª geração ou o processador AMD EPYC™ de 3ª geração. O sistema de GPU Universal permite que os administradores do sistema padronizem os sistemas HPC/IA em seus clusters para as cargas de trabalho desejadas em uma única plataforma versátil e flexível. Este sistema exclusivo foi otimizado para várias GPUs, incluindo os recém-anunciados aceleradores da série AMD Instinct TM MI200 e GPUs NVIDIA A100. Os sistemas da Supermicro, como os sistemas SuperBlade ® e BigTwin ® , são otimizados para aplicações HPC onde densidade, escalabilidade e economia de energia são críticos. O servidor GPU Universal com AMD Instinct™, aceleradores da série MI200, será apresentado no estande da Supermicro SC'21, #1117.

"A Supermicro está empenhada em oferecer soluções completas de TI formadas por grupos avançados de HPC para clientes que ultrapassam os prazos de entrega padrão do setor aproveitando nossas instalações de fabricação recém-expandidas nos EUA e Taiwan", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Agora podemos oferecer um grande número de clusters refrigerados a líquido que utilizam tecnologias de computação de última geração, permitindo aos clientes se levantar e correr rapidamente, resultando em custos reduzidos. Com nosso fabricado na iniciativa dos EUA, além de outros programas, os clientes podem projetar sistemas HPC e IA otimizados para suas cargas de trabalho exatas. Além disso, o próximo sistema GPU Universal oferecerá aos clientes uma variedade de sistemas completos com uma escolha das tecnologias de CPU, GPU e switch."

Enquanto a Supermicro continua a projetar os sistemas refrigerados a ar mais eficientes, a refrigeração a líquido está se tornando uma tecnologia necessária para servidores de alto desempenho, como os servidores Supermicro SuperBlade® e GPU que contêm as mais recentes CPUs e GPUs. As novas instalações de fabricação da Supermicro estão equipadas para fabricar clusters refrigerados a líquido inteiros, testados em escala antes da remessa do cliente.

"Continuamos a trabalhar com a Supermicro para alguns de nossos sistemas HPC em larga escala para nossos projetos de ciência aberta", afirmou Matt Leininger, Diretor Sênior de HPC, do Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). "A LLNL é líder na investigação de novas tecnologias de computação para reduzir o tempo de resolução de aplicações numericamente intensas. Esperamos um relacionamento contínuo com a Supermicro."

Historicamente, a Supermicro projetou e trabalhou com parceiros para criar os sistemas HPC mais eficientes em termos de energia disponíveis hoje. Como resultado, a rede preferencial MN-3 Core Server otimizada para as CPUs Intel Xeon foi recentemente classificada como a nº 1 em eficiência energética na lista Green 500, determinando quais grandes sistemas oferecem o maior desempenho por watt.

Supermicro na SC21:

Online (disponível às 6H CST, 15 de novembro de 2021)

Supermicro e IDC – CEOTechTalk

Charles Liang , fundador, presidente e CEO da Supermicro

, fundador, presidente e CEO da Supermicro Ashish Nadkarni , vice-presidente do Grupo, IDC

Inovações em soluções de armazenamento de alto desempenho em HPC

Mike Scriber , Diretor, Gerenciamento de Soluções de Servidor, Supermicro; Peter Rutten , diretor de pesquisa, Infrastructure Systems, IDC

Projetos de refrigeração a nível de sistema e rack em HPC com refrigeração líquida

Mark Ng , Gerente de produtos, Supermicro; Brian Wu , Gerente sênior, Engenharia Términa, Supermicro; Peter Rutten , diretor de pesquisa, Infrastructure Systems, IDC

Sistema GPU Universal, modular por projeto

Josh Grossman , gerente de produtos principal, Supermicro; Peter Rutten , diretor de pesquisa, Infrastructure Systems, IDC

Inovações em computação de alta densidade em HPC

Michael Ocampo , gerente de produtos, Supermicro; Luis Garcia , diretor, Blade Solutions, Supermicro; Peter Rutten , diretor de pesquisa, Infrastructure Systems, IDC

Entrega de soluções de TI completas em rack plug&play para HPC

Winston Tang , Diretor sênior, Engenharia de Soluções, Supermicro; Peter Rutten , diretor de pesquisa, Infrastructure Systems, IDC

Sessões no estande (estande #1117)

Soluções HPC da Supermicro

Terça-feira, 16 de novembro | 11h (CST) Palestrante: Raphael Wong , vice-presidente, Servidores e Soluções, Supermicro

Processadores de IA Habana e estudo de caso de supercomputação

Terça-feira, 16 de novembro | 3:00 PM (CST) Palestrante: Thomas Jorgensen , Diretor sênior, Capacitação de Tecnologia, Supermicro

Armazenamento, sistemas, padronização e cobras

Quarta-feira, 17 de novembro | 11h (CST) Palestrante: Cameron Harr , Estrategista LC I/O, Lawrence Livermore National Laboratory

Como chegamos em 1º duas vezes na Green500?

Quarta-feira, 17 de novembro | 15:00 (CST) Palestrante: Yusuke Doi , vice-presidente de Infraestrutura de Computação, Redes Preferenciais

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

AMD, logotipo da flecha AMD, EPYC, Instinct e combinações relacionadas são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1688192/Supermicro_SC21_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.