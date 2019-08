Supermicro agora oferece sistemas baseados em processadores AMD EPYC™ Série 7002 a clientes que desejam transformar suas centrais de dados

Espera-se que os novos servidores H12 A+ da Supermicro com a 2 a Ger de processadores AMD EPYC ™ entreguem até duas vezes o desempenho com o dobre da contagem de núcleo em comparação aos sistemas baseados em processadores da 1a Ger AMD EPYC ™ . Com esses novos servidores A+, os clientes também podem esperar um desempenho de acelerador de GPU aprimorado, bem como até quatro vezes o pico de FLOPS por soquete. ii

Desempenho recorde mundial

A Supermicro entregou padrões de desempenho de recorde mundial em seus novos servidores H12 A+ tanto para a categoria TPCx-IoT quanto TPC-DS. Para o TPCx-IoT, o desempenho do 472200.88 IoTps foi estabelecido em um servidor H12 TwinPro ™ 2U de 4 nós da Supermicro, onde a analítica de dados de gateway de IoT mais rápida é essencial para a futura explosão de números de dispositivos IoT. Isso ocorreu especialmente com o aumento massivo de largura de banda possibilitado pelas redes 5G. Um novo recorde mundial para o TPC-DS foi atingido usando um sistema Supermicro H12+ BigTwin. Esse servidor entrega o desempenho mais elevado e mais baixo por dólar para um banco de dados de 10TB com rendimento QphDS (Consulta Composta por Métrica de Hora) 64% maior e US$ 0,05 de economia por QphDS em relação aos antigos detentores do recorde mundial.

"Os servidores H12 A+ líderes do setor alavancando processadores EPYC da série 7002 da AMD proporcionam uma combinação ideal de recursos para centrais de dados modernas, incluindo desempenho robusto de virtualização, até 64 núcleos de alto desempenho por soquete, um máximo de 128 linhas de execução (threads) por soquete e controladores de disco integrados para mitigar gargalos de acesso à memória", declarou Ismail Sayeeduddin, vice-presidente corporativo de vendas e operações comerciais. "Os servidores H12 A+ da Supermicro estão disponíveis em múltiplas configurações otimizadas e densidades de armazenamento para tratar dos requisitos dos clientes."

Além disso, esses novos servidores A+ da Supermicro oferece maior agilidade de central de dados e taxa de resposta com um conjunto de vantagens abrangente e equilibrado de recursos de I/O, memória e segurança. Como a primeira geração de sistemas com suporte PCI-E® 4.0, esses servidores A+ apresentam uma grande pegada de memória de até quatro terabytes (4TB) por soquete executados em uma rápida memória DDR4 de até 3.200MHz.

"Estamos empolgados e agradecidos por ter nossos parceiros apoiando o lançamento dos processadores AMD EPYC da série 7002", declarou Scott Aylor, vice-presidente corporativo e gerente geral do grupo de soluções para centrais de dados da AMD. "Suas soluções baseadas em EPYC estão prontas para entregar um novo padrão para os clientes de centrais de dados modernas. Com duas vezes o número de núcleos, desempenho revolucionário e recursos de segurança integrados, todos entregues por uma arquitetura de liderança, os clientes podem transformar suas operações de centrais de dados no ritmo de seus negócios."

A Supermicro oferece um portfólio líder no setor de sistemas baseados em AMD EPYC™ e Building Block Solutions® de servidor. Desde servidores predominantes de soquete único e WIO até sistemas com servidores Ultra de ponta e sistemas de multinós, incluindo BigTwin™ e TwinPro™, a Supermicro capacita clientes a desenvolver soluções otimizadas a aplicações com uma multidão de possibilidades de configuração.

Esses novos processadores de 2a Ger AMD EPYC™ também são compatíveis com os sistemas de geração H11 da Supermicro (suporte drop-in para placa rev 2.x). Isso proporciona aos novos e atuais clientes nos sistemas de ger H11 um rápido caminho de atualização quando o suporte PCI-E® 4.0 não for uma necessidade. As atuais soluções H11 da Supermicro ainda são exclusivamente competitivas no mercado, visto serem compatíveis com memória de até DDR4-3200MHz.iii

Para mais informações sobre os produtos da Supermicro, acesse www.supermicro.com.

Sobre a Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

A Supermicro®, principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, BigTwin, TwinPro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

AMD, o logotipo da AMD Arrow, EPYC e combinações destes são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Outros nomes de produtos usados nesta publicação são somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

i Projeções até 3 de julho de 2019 para processadores AMD EPYC usando modelagem de computador de peças de pré-produção e resultados de teste internos SPECrate®2017_int_base. Os resultados podem variar com testes de silício de produção. Resultados EPYC 7601 até junho de 2019 http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190411-11817.pdf. SPEC®, SPECrate® e SPEC CPU® são marcas comerciais registradas da Standard Performance Evaluation Corporation. Ver www.spec.org para mais informações. ROM-23

ii Aumento de geração estimado com base nas especificações de design internos da AMD para "Zen 2" em comparação a "Zen". A "Zen 2" tem 2X mais densidade de núcleo que a "Zen", e quando multiplicado por 2X os picos de FLOPs por núcleo, na mesma frequência, resulta em 4X os FLOPs em rendimento. Resultados reais com silício de produção podem variar.

iii Alguns recursos compatíveis e funcionalidades dos processadores AMD EPYC™ da segunda geração (chamados de "Rome") requerem uma atualização da BIOS do fabricante de seu servidor quando usadas com uma placa-mãe projetada para o processador AMD EPYC de primeira geração série 7000. Uma placa-mãe projetada para processadores "Rome" é necessária para possibilitar toda a funcionalidade disponível. ROM-06

