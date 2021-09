Supermicro amplía la cartera de sistemas de alto rendimiento con un solo procesador

Los nuevos sistemas basados en procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación de un solo socket, como el SuperBlade® de 6U, son ideales para aplicaciones multinodales de alta densidad. El Supermicro SuperServer E403 de montaje en pared para entornos de telecomunicaciones aprovecha el mayor número de núcleos, la mayor capacidad de memoria y la mayor velocidad de E/S necesaria para ofrecer un alto rendimiento a un precio optimizado.

"Nuestras soluciones de múltiples nodos y sistemas de montaje en rack de alto volumen permiten una nueva clase de computación para las empresas y los proveedores de la nube, permitiendo una nueva generación de aplicaciones que optimizan el rendimiento empresarial y el TCO", declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Estamos ofreciendo una cartera ampliada de sistemas optimizados para aplicaciones de un solo procesador que proporcionarán exactamente el mejor rendimiento y eficiencia para cargas de trabajo específicas, incluyendo telco,edge, almacenamiento, seguridad, inferencia de IA y aprovisionamiento bare-metal."

Los nuevos sistemas de un solo socket de Supermicro ofrecen el rendimiento y las capacidades para alimentar un conjunto ampliado de cargas de trabajo en el centro de datos y llevar el rendimiento de clase de centro de datos al borde. Estos nuevos sistemas cuentan con E/S PCI-E 4.0, que elimina los cuellos de botella y acelera las aplicaciones en comparación con los sistemas con generaciones anteriores de procesadores. También incluyen ahora soporte para las funciones de seguridad SGX de Intel. Los nuevos sistemas de un solo zócalo están disponibles en varios factores de forma, como servidores multinodos, servidores de montaje en bastidor y estaciones de trabajo.

Los sistemas basados en el procesador Intel Xeon Scalable de tercera generación de un solo socket admiten hasta 16 ranuras DIMM, lo que permite disponer de hasta 4 TB de DRAM o 6 TB de DRAM + memoria persistente Intel Optane (Pmem): esta capacidad de memoria para sistemas de un solo zócalo no tiene precedentes. Los sistemas basados en el procesador Intel Xeon E-2300 ofrecen un rendimiento de servidor esencial para las pequeñas empresas con hasta 8 núcleos y 128 GB de memoria DDR4 con un TDP de 95 vatios.

Los servidores de Supermicro optimizados para aplicaciones de un solo socket que incorporan procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación incluyen:

SuperBlade - Sistemas multinodos de máxima densidad

5G/Edge - Redes móviles configurables y computación de clase de centro de datos en el Intelligent Edge

Mainstream - Servidores versátiles de montaje en rack para aplicaciones empresariales

WIO - Servidores de montaje en bastidor optimizados para E/S

Almacenamiento - Sistemas de almacenamiento optimizados para la empresa

Además, los nuevos servidores Supermicro que utilizan el Intel Xeon E-2300 incluyen:

MicroBlade - Soluciones multinodales versátiles y escalables

MicroCloud - Sistemas de alta densidad para alojamiento en la nube dedicado o escalable

WIO - Servidores de montaje en bastidor optimizados para la E/S con una buena relación calidad-precio

Mainstream - Servidores de montaje en bastidor para empresas de nivel básico

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial y Edge Computing. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logo de Intel y el resto de marcas de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales.

El resto de las marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610536/Super_Micro_Single_Processor_Systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.