Supermicro amplia la relazione con Oracle grazie alle migliori soluzioni server della categoria

Questi sistemi certificati si avvalgono del design superiore del sistema Supermicro e dei processori scalabili ad alte prestazioni Intel Xeon di seconda generazione. Inoltre, sfruttando la memoria persistente di Intel Optane DC gli utenti possono supportare set di dati più ampi e una maggiore disponibilità con i riavvii dei database. I sistemi consentono agli utenti di ricavare prestazioni e valore eccezionali dal loro database Oracle e dalle applicazioni con un massimo di 28 core e una velocità di memoria di 2933MHz. I nuovi clienti e quelli già esistenti stanno sfruttando al massimo i server di classe enterprise di Supermicro, utilizzando la loro architettura a risparmio di risorse per potenziare le loro soluzioni basate su software di essenziale importanza Oracle per i carichi di lavoro più impegnativi cloud e Oracle ibridi.

"Il lancio da parte di Supermicro di soluzioni certificate con Oracle Linux e Oracle VM attraverso le loro linee di server evidenzia il valore e la domanda che i clienti di entrambe le aziende stanno sperimentando dalle soluzioni combinate", ha dichiarato Robert Shimp, Product Management Group Vice President, Oracle Linux and Virtualization di Oracle. "La collaborazione tra Supermicro e Oracle mirata ad aiutare i clienti ad ottenere grandi prestazioni per le loro implementazioni data center, cloud e aziendali."

I test di certificazione sull'hardware Supermicro sono stati completati utilizzando Oracle Linux con l'Unbreakable Enterprise Kernel e Oracle VM. Tutti i server certificati dono stati sottoposti a test di linee guida rigorosi come parte del programma Oracle Hardware Compatibility List (HCL) per Oracle Linux e Oracle VM.

Per maggiori informazioni sul portafoglio di soluzioni Supermicro che hanno ottenuto la certificazione Oracle HCL, visitare:https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0

Per tutte le informazioni sulle soluzioni SuperServer® di Supermicro, visitare www.supermicro.com. Segui Supermicro su Facebook e Twitter per ricevere le ultime notizie e comunicazioni.

Informazioni su Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) è il programma dei partner Oracle che offre loro un vantaggio differenziato per sviluppare, vendere e attuare soluzioni Oracle. OPN mette a disposizione risorse di formazione e supporto per know-how specializzato dei prodotti e delle soluzioni Oracle e si è evoluto in modo da rispecchiare il portafoglio in crescita dei prodotti Oracle, la base dei partner e le opportunità commerciali che si presentano. Uno dei fattori essenziali per gli ultimi perfezionamenti di OPN è la possibilità per i partner di essere riconosciuti e premiati per l'investimento effettuato in Oracle Cloud. I partner che operano fianco a fianco con Oracle sono in grado di differenziare la loro competenza in Oracle Cloud e il successo conseguito presso i clienti tramite l'innovativo programma OPN Cloud che completa i livelli del programma OPN preesistenti con livelli di riconoscimento e vantaggi progressivi per i partner che usano Oracle Cloud. Per saperne di più, visitare: http://www.oracle.com/partners

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue affiliate.

Intel, Intel logo e Xeon e Optane sono marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078221/Supermicro_Certified_Solutions_with_Oracle_Linux_and_Oracle_VM.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.