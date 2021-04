Supermicro amplia linha de GPUs com base em arquitetura NVIDIA Ampere para IA empresarial incluindo uma com desempenho de 5 petaFLOPS que é a primeira do setor em uma plataforma de IA 4U de nível 1

"Nossa colaboração com a NVIDIA nos permite projetar um portfólio completo de sistemas e plataformas de GPU dando o máximo em opções para o cliente. Os clientes podem combinar exatamente suas necessidades de carga de trabalho com a arquitetura de sistema para alcançar escala, desempenho, eficiência e custo superiores", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "A Supermicro oferece sistemas otimizados multi-GPU que oferecem soluções avançadas para aplicações de IA, aprendizagem profunda, HPC e video streaming. Alavancando nossas soluções essenciais e nossa vantagem de tempo de lançamento no mercado, continuamos desenvolvendo e lançando soluções otimizadas para aplicações. Nosso sistema GPU 2U de 2 nós flexível com PCIe 4.0 está afinado para jogos em nuvem e redes sociais e lidera o setor com suporte para até três GPUs de largura dupla ou seis GPUs de largura única por nó."

A amplitude dos sistemas da Supermicro inclui o emblemático SYS-420GP-TNAR ou o AS -4124GO-NART(+) baseado em AMD, com o servidor 4U impulsionado pela placa NVIDIA HGX A100 8-GPU, com opção de 40GB (HBM2) ou 80GB (HBM2e) de memória em cada GPU. Esses sistemas atualmente estão sendo enviados para o mundo todo.

"Desde a descoberta de medicamentos impulsionados por IA até o projeto de fábricas avançadas e eficientes, a computação acelerada é essencial para impulsionar o trabalho mais inovador do mundo hoje", disse Justin Boitano, vice-presidente e gerente geral de computação empresarial e avançada da NVIDIA. "Os sistemas da Supermicro certificados pela NVIDIA oferecem aos clientes uma ampla gama de servidores desenvolvidos para proporcionar desempenho superior para IA, gráficos e simulação de cargas de trabalho em todo o data center, até a nuvem, até o limite."

Os novos sistemas podem executar várias cargas de trabalho de aplicação avançada, incluindo o pacote de software NVIDIA AI Enterprise, que é otimizado e certificado pela NVIDIA para rodar em VMware vSphere, e o NVIDIA Omniverse Enterprise, uma plataforma de simulação e colaboração em tempo real de ponta a ponta, trazendo fluxos de trabalho em 3D transformadores para empresas de todos os portes. A Supermicro está apresentando essas soluções líderes em desempenho na conferência NVIDIA GTC21 esta semana.

De Edge à nuvem, IA, ML, HPC e visualização em 3D estão se tornando tecnologias críticas, cuja adoção é necessária a todas as empresas e setores. Desenvolver sistemas e fornecer plataformas que incorporem os hardware e software mais recentes permite que uma série de empresas se tornem produtivas rapidamente e implementem suas soluções mais modernas, com diversos fatores de forma. A Supermicro é uma das principais participantes do programa de sistemas certificados pela NVIDIA, que valida as configurações de hardware e software necessárias para a máxima produtividade. Esses sistemas podem lidar com grandes quantidades de dados com redes avançadas, permitindo o desenvolvimento e a incorporação de nova IA e outros algoritmos avançados. A visualização em 3D permite uma melhor compreensão da realidade física, enquanto a virtualização de gráficos permite que os administradores de TI consolidem a infraestrutura de sistemas e centralizem e protejam seus dados. Os sistemas certificados pela NVIDIA permitem a implementação fácil e rápida no data center. A Supermicro também lidera o setor com servidores GPU com certificação NEBS de nível 3 para clientes 5G e de telecomunicações.

Sendo a primeira no mercado de forma consistente, a Supermicro suporta as mais recentes soluções de hardware e software da NVIDIA. A gama de GPUs suportadas inclui as GPUs NVIDIA A100 80GB, A100 40GB, A40, RTX A6000, A30, A10 e A16 GPUs, visando a inferência de IA e computação convencional, gráficos e vídeos convencionais e desktops virtuais, tudo com tecnologias de IA. Todos os produtos da NVIDIA estão disponíveis em uma ampla gama de sistemas Supermicro que utilizam processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração ou CPUs AMD EPYC de 3ª geração. Com a excelência em projetos da Supermicro, mais GPUs são embaladas em menos espaço (maior densidade) do que outros fornecedores de sistemas. Todos esses novos sistemas de GPU são certificados pela NVIDIA ou estão com seu processo de certificação em andamento.

Os sistemas da Supermicro com módulos NVIDIA HGX A100 (opções de memória de 40GB HBM ou 80GB HBMe) incluem:

AS -4124GO-NART/+ – Processadores Dual 3rd Gen AMD EPYC com NVIDIA HGX A100 8-GPU

com NVIDIA HGX A100 8-GPU SYS-420GP-TNAR/+ – Processadores Dual 3rd Gen Intel Xeon Scalable com NVIDIA HGX A100 8-GPU

AS -2124GQ-NART/+ – Processadores Dual 3rd Gen AMD EPYC com NVIDIA HGX A100 4-GPU

com NVIDIA HGX A100 4-GPU Os sistemas da Supermicro com PCIe 4.0 que suportam NVIDIA A100/PCIe, A30, A16, A10 e RTX A6000 incluem:

AS -4124GS-TNR – Processadores Dual 3rd Gen AMD EPYC que suportam até 8 GPUs de largura dupla

que suportam até 8 GPUs de largura dupla SYS-420GP-TNR – Processadores 3rd Gen Intel Xeon Scalable que suportam até 10 GPUs de largura dupla

Multi-node AS -2114gt-DNR – Processador Single 3rd Gen AMD EPYC que suporta até 6 GPUs de largura única ou 3 GPUs de largura dupla por nó

que suporta até 6 GPUs de largura única ou 3 GPUs de largura dupla por nó SuperBlade SBA-4119SG – Processador Single 3rd Gen AMD EPYC que suporta 1 GPU de largura dupla ou 2 GPUs de largura única por lâmina, com até 20 lâminas em um compartimento de 8U

que suporta 1 GPU de largura dupla ou 2 GPUs de largura única por lâmina, com até 20 lâminas em um compartimento de 8U Workstation class SYS-740GP-TNRT – Processadores Dual 3rd Gen Intel Xeon Scalable que suportam até 4 GPUs de largura dupla

A Omniverse Enterprise estará disponível na Supermicro entre junho e setembro deste ano.

Para saber como as mais recentes soluções de ponta da NVIDIA e da Supermicro potencializam novas redes de telecomunicações, clusters de IA de data center e HPC, acesse https://learn-more.supermicro.com/gtc-spring-2021

Para obter mais informações sobre a linha de GPUs da Supermicro, acesse https://www.supermicro.com/en/products/GPU e https://www.supermicro.com/ampere

