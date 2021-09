Supermicro amplia portfólio de sistemas com processador único de alto desempenho

Com os processadores Intel Xeon E-2300, o MicroBlade® e MicroCloud suportam as aplicações que exigem uma infraestrutura de computação de alta densidade, como streaming de conteúdo, EDA, jogos interativos e instâncias de nuvem bare metal. As empresas também podem se beneficiar dos sistemas montados em racks dessa nova família de processadores, com maiores recursos de entrada/saída e de segurança, que tornam esses sistemas ideais para aplicações em equipamentos e em segurança.

Os novos sistemas com um único soquete baseados no processador escalável Intel Xeon de 3a geração, como o SuperBlade® 6U, são ideais para aplicações de alta densidade com múltiplos nodos. O servidor edge montado na parede SuperServer E403 da Supermicro para ambientes de telecomunicações conta com os maiores números de núcleos, maior capacidade de memória e entrada/saída mais rápidas, necessários para oferecer alto desempenho a preços otimizados.

"Nossas soluções com múltiplos nodos e sistemas de alto volume montados em rack permitem uma nova classe de computação para empresas e provedores de nuvem, possibilitando uma nova geração de aplicações que otimizam o desempenho comercial e de telecomunicações", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Estamos oferecendo um portfólio ampliado de sistemas otimizados por aplicação com processador único, que proporcionarão exatamente o melhor desempenho e eficiência para cargas de trabalho direcionadas, incluindo telecomunicações, edge, armazenamento, segurança, inferência em IA e provisionamento de bare metal."

Os novos sistemas com soquete único da Supermicro oferecem o desempenho e os recursos para alimentar um conjunto ampliado de cargas de trabalho no centro de dados e elevar o desempenho de classe de centro de dados ao edge. Esses novos sistemas incluem PCI-E 4.0 I/O, que elimina gargalos e acelera as aplicações, em comparação com sistemas com gerações mais antigas de processadores. Eles agora também incluem suporte para os recursos de segurança SGX da Intel. Os novos sistemas com soquete único estão disponíveis em vários fatores de forma, incluindo servidores com múltiplos nodos, servidores montados em rack e estações de trabalho.

Os sistemas baseados no processador escalável Intel Xeon de 3a geração suportam até 16 portas DIMM, permitindo até 4 TB de DRAM ou 6 TB DRAM + memória persistente Intel Optane (Pmem). Essa capacidade de memória para sistemas com soquete único é inédita. Os sistemas baseados no processador Intel Xeon E-2300 oferecem desempenho de servidor essencial para pequenas empresas com até 8 núcleos e 128 GB de memória DDR4 a 95 Watts TDP.

Entre os servidores da Supermicro que são otimizados para aplicações com soquete único que incorporam os processadores escaláveis Intel Xeon de 3a geração estão:

SuperBlade – sistemas com múltiplos nodos de altíssima densidade

5G/Edge – redes móveis configuráveis e computação de classe de centro de dados no Intelligent Edge

Mainstream – servidores versáteis montados em rack para aplicações empresariais

WIO – servidores de entrada/saída otimizados montados em rack

Armazenamento – sistemas de armazenamento otimizados para empresas

Além disso, os novos servidores da Supermicro que utilizam o Intel Xeon E-2300 incluem:

MicroBlade – soluções versáteis e escaláveis com múltiplos nodos

MicroCloud – sistemas de alta densidade para hospedagem em nuvem dedicada ou escalável

WIO – servidores otimizados e econômicos montados em rack

Mainstream – servidores empresariais de nível de entrada montados em rack

Sobre a Supermicro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

FONTE Super Micro Computer, Inc.

