Supermicro annuncia il primo risultato mondiale Benchmark TPCx-HCI

"Il benchmark TPCx-HCI presenta una soluzione IT totale per carichi di lavoro HCI e riflette la soluzione più veloce e conveniente per ambienti in cui sono necessarie numerose macchine virtuali", ha dichiarato Raju Penumatcha, SVP e Chief product officer di Supermicro. "Supermicro si impegna a fornire soluzioni leader del settore basate sul lavoro collaborativo con AMD e VMware per garantire ai propri clienti soluzioni complete basate sul più ampio portafoglio di prodotti iperconvergenti del settore, tra cui BigTwin ® , FatTwin ® , SuperBlade ® e altri che sono sintonizzati e ottimizzati per prestazioni sotto i carichi di lavoro più esigenti."

Il cluster è stato eseguito su quattro server Supermicro WIO A+ (modello AS-1114S-WN10RT), ognuno con un processore AMD EPYC™ 7713 e 1TB di memoria principale. Nel complesso, nel cluster, i processori avevano un totale di 256 nuclei, con possibilità di lettura multipla simultanea per un totale di 512 fili. Le macchine virtuali utilizzavano il sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 7.7 e il sistema di gestione del database PostgreSQL 10.6 (DBMS).

Il TPC Express Benchmark HCI (TPCx-HCI) è stato sviluppato dal Transaction Processing Performance Council (TPC) per misurare le prestazioni degli HCI. Il benchmark misura le prestazioni dei cluster HCI in base a un impegnativo carico di lavoro del database e sottolinea l'hardware e il software virtualizzati di risorse convergenti di archiviazione, networking e calcolo della piattaforma HCI.

"I processori AMD EPYC continuano a mostrare capacità prestazionali record su una varietà di carichi di lavoro, tra cui HCI", ha dichiarato Raghu Nambiar, Corporate vice president, Data Center Ecosystems and Solutions, AMD. "Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Supermicro nella fornitura di sistemi ad alte prestazioni ai loro clienti, aggiungendo al contempo un altro record mondiale agli oltre 250 già ottenuti dai processori AMD EPYC."

"Oltre 30.000 clienti VMware si affidano all'infrastruttura iperconvergente VMware vSphere® e vSAN™ per i propri carichi di lavoro mission-critical; riteniamo che questi risultati siano dovuti alle prestazioni costanti integrate nella nostra soluzione di livello aziendale", ha dichiarato Paul Turner, Vice Presidente di VMware. "Siamo lieti di certificare congiuntamente il nostro software HCI con i partner VMware vSAN ReadyNode™, tra cui Supermicro."

Il report completo può essere scaricato all'indirizzo: http://tpc.org/tpcx-hci/results/tpcxhci_result_detail5-5801.asp

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server AI, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

