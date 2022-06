Supermicro annuncia la disponibilità globale di sistemi Edge intelligenti dotati di processori Intel Xeon D

"Siamo lieti di poter fornire i nostri sistemi edge ottimizzati ad alto volume in tutto il mondo grazie alle nostre fabbriche e alle nostre capacità ampliate", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "I nostri sistemi più recenti sono progettati per condizioni estreme con le CPU e le GPU dalle migliori prestazioni disponibili. Supermicro ha la capacità esclusiva di fornire rapidamente soluzioni ottimizzate per il settore, dall'edge al data center, utilizzando il nostro approccio Building Block Solution ® . Ci impegniamo anche a ridurre l'impronta ecologica dei nostri server, con una conseguente riduzione delle emissioni, per un pianeta più verde".

Supermicro sta introducendo una selezione di nuovi sistemi, tra cui versioni aggiornate del popolare sistema Edge Outdoor IP65 e delle linee di prodotti Hyper-E Supermicro, tutti progettati con la CPU Intel Xeon ottimale e vari fattori di forma. Questi sistemi sono ottimizzati per tutte le applicazioni per il calcolo e l'inferenza sull'edge e sono disponibili in tutto il mondo.

I sistemi Edge di Supermicro integrano le più recenti CPU Intel Xeon, tra cui la famiglia Intel Xeon D e i processori scalabili Intel Xeon di terza generazione. Di conseguenza, i server Supermicro costruiti con queste CPU mostrano un aumento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti di sistemi, producendo più lavoro per watt di elettricità.

"Dal momento che i dati continuano a essere elaborati al di fuori del data center tradizionale, i clienti sono alla ricerca di soluzioni per affrontare i casi di utilizzo più esigenti, al fine di creare una migliore esperienza complessiva per gli usi chiave di rete e su edge e per i carichi di lavoro", ha dichiarato Jeni Panhorst, VP e GM della Divisione Network and Edge Compute di Intel. "La nostra collaborazione con Supermicro amplia la portata dei sistemi necessaria per le esigenze degli ambienti rugged e consente di fornire nuove soluzioni per aumentare l'innovazione e ridurre i costi per molte organizzazioni."

I sistemi I/O frontali e a profondità ridotta sono fondamentali per gli ambienti edge in cui l'aggiunta di spazio fisico potrebbe comportare spese eccessive. Questi sistemi potrebbero dover operare in strutture lontane dai data center climatizzati e senza interruzioni. Supermicro continua a innovare con server che possono essere installati in ambienti esterni, tra cui la piattaforma server IP65 montata su palo per il 5G e l'intelligent edge. Spostando l'inferenza dell'intelligenza artificiale ai confini della rete consente di prendere decisioni più rapide senza occupare preziosa larghezza di banda di rete per comunicare con un data center remoto.

Supermicro a Embedded World 2022

Embedded World 2022 è un hub per il trasferimento di conoscenze e il dialogo tra sviluppatori di sistemi incorporati, specialisti internazionali e strateghi del settore. La conferenza Embedded world mette in luce diversi aspetti del settore integrato, fornendo al contempo una piattaforma per lo scambio sempre più importante di conoscenze interdisciplinari. Inoltre, Supermicro esporrà i più recenti sistemi di calcolo edge, tra cui il sistema Edge Outdoor IP65 Supermicro, l'Hyper-E Supermicro e le linee di prodotti SuperServer IoT Supermicro.

Padiglione:1 Stand: 208

