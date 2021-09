Supermicro apre un nuovo centro di comando con autoconfiguratore per supportare qualsiasi applicazione Cloud e PnP Enterprise

"Siamo entusiasti di aggiungere B23 con il suo centro di comando e autoconfiguratore nel cuore della Silicon Valley per supportare i nostri partner cloud e aziendali", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO. "Fondata 28 anni fa negli Stati Uniti, Supermicro è una delle principali aziende al mondo di server e archiviazione di fascia alta. Forniamo i migliori prodotti e servizi alla nostra clientela e continuiamo ad ampliare la nostra offerta di soluzioni per soddisfare i requisiti dell'infrastruttura di un'ampia gamma di clienti. Il nuovo sito si concentrerà su soluzioni IT totali, tra cui software, raffreddamento a liquido avanzato e sistemi plug and play (PnP) a livello di rack che sfruttano le nostre soluzioni di server e storage comprovate sul mercato".

Inoltre, la nuova struttura genererà la sua elettricità pulita basata su celle a combustibile con due MW forniti interamente da gas naturale tramite i server Bloom Energy, che andranno ad aggiungersi all'utilizzo esistente dei server Bloom Energy da parte di Supermicro. Lo stabilimento è classificato come struttura a basso consumo di risorse (Leadership in progettazione energetica e ambientale) e utilizza minori quantità di acqua ed energia.

"Sono entusiasta del fatto che Supermicro continui ad ampliare il suo parco di Green Computing con sede nella Silicon Valley con l'aggiunta di un nuovo sito di produzione", ha dichiarato Sam Liccardo, sindaco della città di San José. "Da 28 anni, i posti di lavoro, l'innovazione e le tecnologie avanzate di Supermicro hanno contribuito enormemente all'economia della Silicon Valley e hanno consentito il successo di migliaia di clienti globali."

La nuova struttura è dedicata all'assemblaggio di un gran numero di cluster e rack, per il quale potrebbe essere necessario il raffreddamento ad acqua per i sistemi dei server come parte della soluzione. Con l'aumento della domanda di prodotti Supermicro, era necessaria una nuova struttura per garantire la consegna puntuale di ordini di grandi dimensioni contenenti la tecnologia più avanzata. Inoltre, il nuovo programma Plug and Play per Rack di Supermicro richiederà la rapida fornitura di soluzioni definite che devono essere testate come unità completa, e che necessitano di un'ampia area di preparazione. Questi sistemi raggiungono il più alto livello di integrazione e test nella produzione di server – L12. Con uno spazio operativo dedicato, il team addetto ai Servizi di integrazione rack può lavorare simultaneamente su sistemi di diversi clienti multi-rack, aumentando il volume delle consegne. Combinando ricerca e sviluppo, produzione e progettazione di soluzioni in un'unica sede, la consegna ai clienti viene velocizzata, offrendo loro in anticipo la tecnologia avanzata per risolvere complesse sfide informatiche.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628375/supermicro1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628374/supermicro2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628373/supermicro3.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

https://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.