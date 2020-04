Supermicro apresenta portfólio de soluções de infraestrutura hiperconvergente para virtualização otimizada para carga de trabalho validada pela Red Hat

A solução de HCI aberta da Supermicro, baseada na Infraestrutura Hiperconvergente da Red Hat, inclui as plataformas BigTwin, SuperServers e Ultra, que oferecem configurações fascinantes para computação, armazenamento e rede. O BigTwin™, SuperServers oferecem quatro sistemas hot-pluggable em um fator de forma em 2U de quatro nós de servidores de processo dual, com até 24 DIMMs e NVMe de alto desempenho. O BigTwin, SuperServer, alavanca 12 nós, 672 núcleos de computação por cluster , memória total de 4.608GB e, com o uso de NVMe, força o armazenamento total de 138TB e para carga de trabalho de desempenho de densidade. Os Ultra SuperServers têm três opções, abarcando três, seis e 12 nós; núcleos de computação de 96, 240 e 672; e memória total de 384GB, 1152GB e 4608GB por cluster . O armazenamento total abarca de 72TB a 230TB por cluster , dependendo da arquitetura do sistema.

"Nós mantemos um relacionamento de longa data com a Red Hat, para produzir inovações tecnológicas e, com isso, beneficiar nossos clientes mútuos", disse o vice-presidente sênior e diretor de Produtos da Supermicro, Raju Penumatcha. "Fortalecemos ainda mais nosso portfólio ao validar com a Infraestrutura Hiperconvergente para Virtualização da Red Hat – uma poderosa solução de HCI de fonte aberta – oferecendo mais valor a nossos clientes, com automação aperfeiçoada de gerenciamento de infraestrutura, maior eficiência e menor custo total de propriedade (TCO)".

"Os clientes precisam de soluções hiperconvergente abertas e flexíveis. A Red Hat e a Supermicro se dedicam a disponibilizar soluções integradas de fonte aberta. Juntas, oferecemos soluções flexíveis de infraestrutura para organizações, a fim de aprovisionarem mais facilmente soluções de computação, armazenamento e rede com confiança", disse o vice-presidente de Parcerias e Alianças Globais da Red Hat, Terri Hall.

As ofertas de HCI da Supermicro se baseiam nos poderosos processadores Intel Xeon Scalable de 2a geração, incluindo opções de desempenho acelerado por hardware, tais como a memória persistente Optane DC da Intel e rede de até 25Gb para cargas de trabalho exigentes.

A solução de HCI de fonte aberta da Supermicro é otimizada para reduzir a área ocupada de sua TI, ao mesmo tempo que fornece facilidade de uso, alavancando as ferramentas de gerenciamento da Automação Ansible da Red Hat (Red Hat Ansible Automation). A Infraestrutura Hiperconvergente da Red Hat oferece um único pacote de software, combinado com um modelo de implementação simplificado, que ajuda a reduzir dispêndios de capital (CapEx) e despesas operacionais (OpEx).

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (Nasdaq: SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

