Supermicro apresenta uma gama de soluções de resfriamento líquido que oferece eficiência superior para os sistemas mais exigentes nos atuais data centers de alto desempenho

SAN JOSE, Califórnia, 20 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), líder global em computação empresarial, armazenamento, rede e tecnologia de computação ecologicamente correta, está disponibilizando uma gama de soluções de resfriamento líquido que reduzem os custos e permitem que as aplicações mais exigentes funcionem com menos instabilidade e frequências de CPU mais rápidas. Trabalhando com os clientes, a Supermicro projetará, implementará e testará as mais recentes tecnologias de refrigeração a líquido em nível de rack, garantindo uma instalação rápida e contínua nos data centers dos clientes em todo o mundo. Os clientes que implementam uma solução de resfriamento líquido podem economizar mais de 40% nos custos de energia do PUE e o TCO do centro de dados.

"A Supermicro estabeleceu equipes dedicadas para trabalhar com clientes e parceiros para oferecer soluções de refrigeração líquida de última geração que permitem que os sistemas usados para as aplicações mais exigentes permaneçam em operação sob cargas computacionais pesadas", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossos servidores mais populares -- os sistemas GPU, SuperBlade, BigTwin e Ultra -- são facilmente equipados com tecnologia de resfriamento líquido, o que reduz os gastos operacionais, ao mesmo tempo em que mantêm esses sistemas operando em níveis máximos de desempenho."

Sistemas populares

Estes sistemas selecionados da Supermicro, incluindo os mais recentes sistemas GPU, SuperBlades, BigTwin e Ultra, são ideais para data centers com aplicações exigentes. Os especialistas da Supermicro identificaram esses servidores como a melhor escolha para cargas de trabalho de IA, HPC e similares, em que são necessárias CPUs e GPUs de alta frequência e densamente compactadas.

Tipos de resfriamento oferecidos

A Supermicro projetou soluções eficazes de resfriamento de grande a pequena escalas, avaliando cuidadosamente cada caso dos requisitos e limitações específicos de nosso cliente, incluindo resfriamento direto ao Chip (D2C), resfriamento de imersão, permutador de calor de porta traseira (RDHx) ou uma combinação dessas tecnologias.

As soluções de resfriamento líquido oferecem aos gerentes de TI a confiança de executar servidores Supermicro mantendo níveis máximos de desempenho, aumentando o ROI de servidores de alto padrão.

Uma gama de tecnologias de resfriamento líquido pode ser utilizada, dependendo da infraestrutura física dos data centers. O resfriamento D2C pode ser instalado em cada servidor, ou sistemas inteiros podem ser imersos em um líquido para a remoção máxima de calor. A Supermicro trabalha em estreita colaboração com os clientes para determinar a melhor e mais adequada solução de resfriamento líquido. Os engenheiros desenvolverão a solução com base nos tipos de sistemas escolhidos e na infraestrutura do data center. Tudo ou parte de um data center pode utilizar tecnologias de resfriamento líquido, otimizando o ambiente operacional.

Para saber mais sobre as soluções de resfriamento líquido da Supermicro, acesse www.supermicro.com/liquidcooling

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1514677/Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1514676/Super_Micro_Computer_Inc_Liquid_Cooling_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.