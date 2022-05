Supermicro beschleunigt KI-Workloads, Cloud Gaming und Medienbereitstellung mit neuen Systemen, die Intels Arctic Sound-M und Intel Habana Labs Gaudi®2 unterstützen

Supermicro kann neue Technologien schnell auf den Markt bringen, indem das Unternehmen bei der Entwicklung neuer Systeme einen Building Block Solutions®-Ansatz verwendet. Diese Methodik ermöglicht es, neue GPUs und Beschleunigungstechnologien einfach in bestehende Designs einzubauen oder, wenn nötig, ein bestehendes Design schnell anzupassen, wenn leistungsfähigere Komponenten benötigt werden.

„Supermicro hilft bei der Bereitstellung von fortschrittlicher KI und Medienverarbeitung mit Systemen, die unsere neuesten Gaudi2 und Arctic Sound-M Beschleuniger nutzen", kommentierte Sandra Rivera, Executive Vice President und General Manager der Datacenter and AI Group bei Intel. „Der Gaudi-KI-Trainingsserver von Supermicro wird das Deep Learning Training in einigen der am schnellsten wachsenden Workloads im Rechenzentrum beschleunigen."

Arctic Sound-M

Supermicro Systeme mit den Arctic Sound-M GPUs werden die anspruchsvollen Anforderungen in den Bereichen Cloud-Gaming, Medientranskodierung und -streaming, virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI), Simulation und Visualisierung, maschinelles Lernen und Content-Erstellung erfüllen. Mit dem branchenweit ersten Hardware-AV-1-Encoder und dem Open-Source-Mediensoftware-Stack verbessert der Intel Arctic Sound-M die Leistung im Vergleich zu reinen Software-Lösungen für die Videotranskodierung und -bereitstellung erheblich und enthält Beschleunigungsfunktionen für VDI-Umgebungen.

Die Intel Arctic Sound-M GPUs werden zunächst in dem 2U 2 Node Intel System mit einem Prozessor und 3 GPUs pro Node, dem 4U 10xGPU System und dem CloudDC Server erhältlich sein. Weitere Systeme werden noch in diesem Jahr angekündigt. Die neuen Supermicro KI-Trainingsserver enthalten zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der dritten Generation und acht Habana Gaudi2 Beschleuniger für hochleistungsfähige KI-Trainingsumgebungen.

Habana Labs Gaudi2

Der Gaudi2 von Habana Labs eignet sich hervorragend für eine Reihe von Aufgaben, darunter: Bildverarbeitungsanwendungen wie Bildklassifizierung, Objekterkennung, Modelle für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Empfehlungssysteme. Der neue KI-Trainingsserver wird die erste kommerzielle Implementierung mit dem neuen Habana Gaudi2 (HL-225) in einem 8U-Gehäuse sein. Dieser Server wird das KI-Training auf ein neues Leistungsniveau beschleunigen, kombiniert mit zwei skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation und bis zu 8 TB DRAM. Mit 24 Hot-Swap-fähigen Laufwerkseinschüben, die eine große Menge an lokalem Hochleistungsspeicher unterstützen, sind erhebliche E/A-Mengen im Server enthalten. Darüber hinaus ist der Gaudi2-Beschleuniger mit Luftkühlung (HL-225) erhältlich. Mit dem Habana Gaudi2 ist die Skalierung einfach und unkompliziert. Mit ROCE kann jeder Habana Gaudi2-Beschleuniger mit 700 GB/Sek. mit den anderen Gaudi2-Beschleunigern kommunizieren und mit einer Geschwindigkeit von 2,4 TB/Sek. andere Gaudi2-Beschleuniger ansprechen, die sich auf anderen Servern befinden. Darüber hinaus enthält jeder Server 6 x QSFP-DD-Ports, um eine einfache Skalierung für größere Modelle und Datensätze zu ermöglichen.

* Gaudi2 im Vergleich zu Gaudi, ResNet50 Training (TensorFlow, Bilder/Sek.), basierend auf Habana Labs Daten

Intel Vision 2022, Supermicro wird die folgenden Lösungen am Stand 105 präsentieren:

VSBLTY Gesichtserkennung und Retail-Analyse

Taqtile Manifest VR/AR

Supermicro Multi-Node-Systeme (ausgestattet mit Intel Xeons der 3. Generation)

Supermicro X12 Gaudi KI-Trainingsserver

Darüber hinaus wird Supermicro auf der Intel Vision 2022 eine Podiumsdiskussion mit Supermicro-Experten veranstalten:

Titel der Veranstaltung: Neue Ansätze für Cloud-basierte Bereitstellungen zur Einsparung von Kosten und Ressourcen

10. Mai 2022 , 15:15 – 16:15 CDT

Michael Clegg , VP&GM 5G / Edge, Supermicro

, VP&GM 5G / Edge, Supermicro Ray Pang , VP of Technology Enablement, Supermicro

, VP of Technology Enablement, Supermicro Michael Ocampo, Sr. Produktmanager, Supermicro

https://reg.oneventseries.intel.com/flow/intel/vision2022/portal-live/page/session-catalog?tab.day=20220510&search=supermicro

Weitere Informationen zu www.supermicro.com

Informationen zu Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814301/High_Performance_Arctic_Sound_M_Systems.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1814306/High_Performance_Habana_Gaudi2_Server.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.