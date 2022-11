Supermicro breidt voor datacenter geoptimaliseerde totale IT-oplossingen uit met AMD EPYC™-processors van de 4e generatie en levert wereldrecordprestaties voor de meest kritieke workloads van vandaag de dag

Alle nieuwe single- en dualsocketservers voor cloud-, AI/ML-, HPC-, HCI- en bedrijfstoepassingen bevatten tot 192 kernen, tot 12 TB DDR5-4800MHz 12-kanaals geheugen en tot 160 PCIe 5.0-lanes om de meeste geavanceerde toepassingen aan te drijven

SAN JOSE, Californië, 14 november 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt belangrijke toevoegingen aan aan zijn al brede productlijn met servers die de nieuwe AMD EPYC-processors van de 4e generatie ondersteunen. Deze innovatieve Supermicro-systemen zullen de manier transformeren waarop ondernemingen gigantische hoeveelheden gegevens analyseren, complexe simulaties uitvoeren en de totale eigendomskost (TCO) verlagen. Met de nieuwe servers op basis van de 4e generatie AMD EPYC-processors zijn acht nieuwe wereldrecords gevestigd, wat het totaal op meer dan vijftig wereldrecords brengt.

New Performance-Optimized Server Portfolio

Supermicro-servers zijn ontworpen om de snelste en krachtigste AMD EPYC 9004-serie-processors te ondersteunen, elk met maximaal 96 kernen en 3 TB geheugen per CPU. Er zijn tot 160 PCIe 5.0-lanes beschikbaar in systemen met dubbele processors, met acht bonuslanes van PCIe 3.0 of 4.0 voor minder veeleisende randapparatuur. Alle AMD EPYC-processors van de vierde generatie bevatten een reeks ultramoderne beveiligingsfuncties die gegevens helpen veilig te houden, of dat nu tijdens gebruik, overdracht of in de winkel is.

"Supermicro geeft opnieuw de toon aan in de branche met enkele van de eerste nieuwe systemen die totale IT-oplossingen leveren op basis van de nieuwe AMD EPYC 9004-serie-processors", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze bouwsteenarchitectuur geeft ons een first-to-marketvoordeel en stelt Supermicro in staat om voor toepassingen geoptimaliseerde servers te leveren om te voldoen aan de groeiende vraag van onze klanten. We nemen de nieuwste technologieën op in verschillende vormfactoren en platforms, waaronder 96-core CPU's, DDR5-geheugen, PCIe 5.0-opslag, netwerken, versnellers en CXL 1.1+-randapparatuur. Onze uiterst configureerbare systemen zijn ontworpen voor CPU's met de hoogste TDP die met vloeistof gekoeld kunnen worden, verhogen de prestaties per watt aanzienlijk, zijn op maat gesneden van de specifieke vereisten van de klant en hebben een lagere TCO. Onze hoogpresterende GPU-servers, ideaal voor AI-toepassingen, ondersteunen NVIDIA H100 Tensor Core GPU's en zijn perfect voor toepassingen van het metaversetype."

De nieuwe productreeks van Supermicro-servers omvat het volgende:

GrandTwin™ – De Supermicro GrandTwin is de nieuwste architectuuroplossing met meerdere knooppunten met I/O aan de voor- en achterkant, ontworpen voor maximale dichtheid en speciaal gebouwd voor prestaties met één processor per knooppunt op de nieuwste AMD EPYC 9004-serie-processors en bevat 12 DIMM-sleuven. Het flexibele modulaire ontwerp is geoptimaliseerd voor een breed scala aan toepassingen, met een voorste I/O-optie die volledig toegankelijk is vanuit de koude gang, wat de installaties vereenvoudigt en het onderhoud van omgevingen met beperkte ruimte mogelijk maakt.

"Voortbouwend op de recordbrekende prestaties van de 3e generatie AMD EPYC-processors, helpen de nieuwste AMD EPYC-processors van de 4e generatie onze klanten om sneller betere bedrijfsresultaten te behalen evenals hun meest ambitieuze doelen op het gebied van energie-efficiëntie. Onze nieuwe "Zen 4"-architectuur is geoptimaliseerd voor moderne workloads en levert de kerndichtheid, geheugenbandbreedte en gesofisticeerde beveiligingsfuncties die klanten eisen", aldus Ram Peddibhotla, Corporate Vice President van EPYC product management, AMD.

"Astera Labs werkt samen met Supermicro om CXL een realiteit te maken op datacentrische platforms en om prestatie- en TCO-uitdagingen bij geheugenintensieve workloads op te lossen", verklaarde Jitendra Mohan, CEO van Astera Labs. "We kijken ernaar uit om met Supermicro toonaangevende oplossingen te leveren die gebruikmaken van ons Leo Memory Connectivity Platform en de 4e generatie AMD EPYC-processors om de prestatie van cloudservers te ontgrendelen met CXL-technologie."

Supermicro zal ook verschillende Supermicro-servers met AMD EPYC™ 9004-serie-processors van de 4e generatie beschikbaar stellen via zijn populaire JumpStart-programma. Klanten kunnen toegang aanvragen bij: www.supermicro.com/jumpstart/h13 .

Ga voor meer informatie over door AMD-processors aangedreven oplossingen van Supermicro naar www.supermicro.com/aplus

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte workload en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren ervan.

AMD, het AMD-pijl-logo, EPYC en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Andere namen zijn alleen voor informatieve doeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

