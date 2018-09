Supermicro celebra su 25º aniversario como proveedor líder en EE.UU. de servidores y almacenamiento verde

Supermicro es una compañía Fortune 1000 valorada en miles de millones de dólares. La implantación de la compañía como empresa líder de soluciones de centros de datos ha seguido impulsando el crecimiento impresionante y consistente de Supermicro durante un cuarto de siglo. Notablemente, Supermicro logró un crecimiento en facturación seis veces mayor en los diez años pasados y ha sido rentable desde el año de su concepción.

Supermicro hace mucho que promueve soluciones que reducen emisiones y protegen el medioambiente empezando con el primer diseño de placa de sistema en 1993 de Charles Liang, fundador, presidente y director ejecutivo, en Paragon Drive, San José, rodeado de enormes secoyas. El enfoque de Supermicro en EE.UU. le permite diseñar y fabricar servidores y productos de almacenamiento líderes de la industria con un rendimiento, calidad y plazos de lanzamiento superiores para una adopción rápida de la industria. Supermicro, ubicado en Silicon Valley, la capital innovadora del mundo, ha superado desventajas diseñando y montando sus productos en la sede central de su compañía en San José mientras sus competidores subcontratan dichas funciones al extranjero. Supermicro, que ha conservado la mayoría de su personal de I+D in situ, aumenta la comunicación y colaboración entre equipos de diseño, lo que agiliza el proceso de desarrollo y reduce el tiempo de comercialización.

Las innovaciones de Supermicro, siempre el primero en comercializar tecnologías innovadoras de servidor, incluyen su sistema insignia BigTwin™ de cuatro nodos 2U con computación máxima, memoria, almacenamiento flash NVMe, un costo total de propiedad y al medio ambiente mejorados. Con respecto a NVMe, la compañía fue la primera en ofrecer almacenamiento NVMe de conexión en caliente y ahora ofrece 150 sistemas modelos distintos compatibles con NVMe, incluyendo el nuevo sistema 1U en flash que soporta 32 SSD NVMe en factores de forma U.2, NF1, Ruler o EDSFF. Las innovaciones de Supermicro habilitan soluciones que ofrecen una densidad máxima y eficacia de consumo. Un centro de datos de Fortune 100 ha desplegado miles nodos MicroBlade™ de Supermicro y ha obtenido un PUE (Eficacia del Uso de Energía) de 1,06 y 280 nodos de servidor por cada rack de 24 pulgadas (unos 61 cm).

Supermicro, líder global verificado en tecnología de servidor de alto rendimiento, alta eficacia e innovación, se ha comprometido a proteger el medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®". La compañía desarrolló recientemente diseños de Arquitectura de ahorro de recursos que reducen el consumo energético de los centros de datos y los residuos electrónicos mientras que ahorran dinero a los clientes tanto en la adquisición durante el ciclo de actualización como en el costo total de propiedad. Las últimas soluciones de servidor innovadoras de Supermicro no solo ofrecen a los clientes una ventaja competitiva, sino también una ventaja ecológica.

"Durante los últimos 25 años, Supermicro ha creado una fundación para una expansión y crecimientos rápidos, y esperamos seguir liderando la industria con nuestras arquitecturas y soluciones innovadoras", comentó Charles Liang, presidente y director ejecutivo de Supermicro. "La industria pide más y mejores soluciones intensivas de computación, en especial en centros de datos, conforme el mundo hace la transición a 5G y las empresas utilizan más aplicaciones de aprendizaje automático de IA y aplicaciones en la nube. En Supermicro, la informática verde para reducir el impacto al medio ambiente no solo inspira nuestra innovación tecnológica y el crecimiento de la empresa, sino que también estimula nuestra pasión por proteger a la Madre Tierra".

Para averiguar más información acerca de las innovaciones de ahorro de recursos de Supermicro y su compromiso con la informática verde, vista https://www.supermicro.com/en/about/resource-savings-architecture.

Para más información acerca Supermicro y sus productos, visita www.supermicro.com.

