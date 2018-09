Supermicro consegna il server per lo storage all-flash di tipo 1U migliore nel suo genere per prestazioni, capacità e velocità di elaborazione end-to-end ottimizzato, con il sistema di storage Samsung NF1 NVMe

SAN JOSE, California, 5 settembre 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI ), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha annunciato oggi la disponibilità per le consegne del nuovo server per lo storage all-flash NVMe™ (Non-Volatile Memory Express) per supportare i nuovi SSD Samsung con fattore di forma NF1.

Usando solo una unità rack, il nuovo server per lo storage SSG-1029P-NMR36L di Supermicro è in grado di ospitare fino a 576TB di storage all-flash grazie ai 36 alloggiamenti anteriori con fattore di forma NF1 per unità sostituibili a caldo. Il fattore di forma NF1 della Samsung (già noto come NGSFF e a volte indicato come M.3) è stato ideato in modo specifico per applicazioni per storage di rete che richiedono prestazioni ottimali per la latenza. Il profilo energetico ottimizzato dei dispositivi NF1 sostituibili completamente a caldo consente di dedicare una maggiore potenza di elaborazione alle operazioni di IO delle unità con la CPU e la memoria più veloci disponibili.

"In Supermicro, offriamo sempre ai nostri clienti la possibilità di accedere alle tecnologie migliori e più recenti," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Il nostro server per lo storage di tipo 1U NF1 dispone della tecnologia flash con la migliore efficienza energetica, all'avanguardia e con la più elevata densità per lo storage oltre alle migliori prestazioni IOPS. Questo offre un vantaggio competitivo reale in termini di tempo necessario per realizzare il valore per utenti che hanno carichi di lavoro con uso intensivo di dati come i Big Data, guida autonoma, intelligenza artificiale, e applicazioni HPC."

"Siamo felici di supportare la nuova soluzione di Supermicro con la nostra nuova soluzione SSD NF1 NVMe da 288TB fino a 576TB per sistema, grazie alla quale chi ha la responsabilità delle decisioni per i centri dati può sperimentare la migliore efficienza negli investimenti nei loro sistemi di tipo 1U," ha dichiarato Kyoung Hwan Han, Vice Presidente di NAND Marketing presso Samsung Electronics. "Continueremo a creare mercati nuovi per le applicazioni come ad esempio centri dati e sistemi enterprise all'avanguardia offrendo soluzioni per lo storage con prestazioni eccezionali e vantaggi in termini di densità."

Il nuovo sistema all flash con 36 unità di tipo 1U di Supermicro supporta processori doppi Intel® Xeon® scalabili fino a 205 watt (fino a 56 core) e 24 DIMM per memoria di sistema fino a 3TB. Queste caratteristiche aiutano il sistema a realizzare dieci milioni di IOPS per le prestazioni e 20GB al secondo di velocità di elaborazione di rete end-to-end. Grazie al supporto di schede di rete PCI-E a elevate prestazioni con 16 lane, questo sistema consente di avere un'ampiezza di banda per I/O di rete sufficiente per sostenere le prestazioni per lo storage in ambienti e applicazioni in cui lo storage è definito da software come l'ingestione dei dati e la riproduzione per analisi e per l'intelligenza artificiale (IA).

Per quanto riguarda l'accessibilità, la soluzione supporta da remoto accensione/spegnimento del sistema, oltre alla gestione dei cicli di alimentazione per ogni singola unità. Ulteriori dettagli su questo server di tipo 1U sono disponibili nel sito: http://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm.

Questo innovativo sistema di fascia alta all-flash di tipo 1U è l'ultima apparecchiatura ad arricchire l'ampio portafoglio di Supermicro composto da server di storage leader di settore e dalle linee di prodotti JBOD. Con un'offerta di tipo 1U, 2U, 3U e 4U che include opzioni all-flash NVMe, Simply Double, a doppio lato e con caricamento dall'alto con controller SAS3 RAID o HBA, Supermicro offre una scelta di prodotti per lo storage decisamente ricca per il settore in grado di soddisfare i requisiti più rigidi imposti dai clienti attuali.

Per informazioni complete sulle linee di prodotti Supermicro per lo storage visitate il sito https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739100/Supermicro_Samsung_NF1_SSD.jpg

