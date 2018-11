Supermicro disponibiliza desempenho máximo para viabilizar avanços em uma grande variedade de aplicações de HPC

DALLAS, 12 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial em soluções de computação, armazenamento e redes empresariais, bem como em tecnologia de computação verde, vai expor a partir de hoje a mais ampla seleção do setor de novos sistemas para computação de alto desempenho (HPC – high-performance computing) na SuperComputing 2018 (SC18), realizada no Centro de Convenções Kay Bailey Hutchison, de 13 a 15 de novembro. A Supermicro também está promovendo diversas sessões de palestras, diariamente, no estande número 3006 da empresa, que terá palestrantes da Intel, NVIDIA e AMD. Para obter a programação completa e mais informações sobre a Supermicro na SC18, visite https://www.supermicro.com/SC18.

"Como uma empresa de soluções de hardware, estamos investindo pesadamente em nosso servidor Resource-Saving (Economia de Recursos), GPU e soluções de armazenamento, incluindo o desenvolvimento do chassi com ciclo de vida de 10 anos, fontes de alimentação, ventoinhas e outros subsistemas, para ajudar os consumidores finais a economizar custos com energia e custos com aquisição de hardware, ao mesmo tempo que reduz desperdícios da TI", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "A economia de recursos é medida pelo custo total para o meio ambiente (TCE – Total Cost to the Environment), que combina disponibilizar custo total de propriedade (TCO) superior para investimentos em centros de dados e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais desses centros de dados. Também dando continuidade à inovação tecnológica da Supermicro e à liderança em termos de tempo para colocar no mercado, nossas soluções NVMe Petascale em 1U já estão sendo despachadas em volume para fornecer aos clientes uma vantagem competitiva significativa de imediato".

A nova linha Petascale de servidores de armazenamento NVMe™ (Non-Volatile Memory Express – memória não volátil expressa) all-flash em 1U tem tecnologia flash de próxima geração mais eficiente energeticamente, com a maior densidade de armazenamento e o melhor desempenho em operações de input/output por segundo (IOPS). Com sistemas dando suporte a SSDs com fator de forma U.2, Ruler da Intel, NF1 da Samsung e EDSFF, a Supermicro oferece flexibilidade e escolha sem precedentes para aplicações de armazenamento em rede de alta capacidade, que requerem o melhor desempenho de latência e fornecem uma vantagem de tempo para valor real (real time-to-value) para usuários com cargas de trabalho de HPC intensivas em dados.

Aplicações de HPC continuam a crescer em complexidade. conforme elas liberam novas percepções científicas. O novo SuperServer baseado em HGX-2 da NVIDIA®, o 9029GP-TNVRT da Supermicro, dá suporte a 16 GPUs Tensor Core Tesla® V100 da NVIDIA de 32GB conectados via NVLink™ e NVSwitch™ da NVIDIA para alavancar mais de 80.000 núcleos Cuda e oferece desempenho incomparável, acelerando inteligência artificial (IA) e HPC na empresa e na nuvem. Esse novo sistema pode disponibilizar até 2 PetaFLOPS de desempenho e ocupa apenas dez unidades de espaço em rack.

Para ajudar a simplificar o desempenho das aplicações de IA e HPC no centro de dados, o SuperServer 4029GP-TVRT está pronto para NGC. Os clientes podem agora operar software acelerado por GPU a partir do registro do contêiner da NGC, incluindo sua biblioteca expandida de software para HPC e IA, como novos contêineres de aprendizagem de máquina e analítica com confiança no 4029GP-TVRT, que é um sistema em 4U com oito GPUs Tesla V100 com NVLink da NVIDIA.

Projetado para operar as cargas de trabalho de inferência mais exigentes, o novo SuperServer 6049GP-TRT da Supermicro fornece o desempenho superior requerido para a IA moderna. Esse sistema em 4U atinge densidade e desempenho máximos da GPU com suporte para até 20 GPUs T4 Tesla da NVIDIA com tecnologia Turing Tensor Core, três terabytes de memória e 24 drives hot-swappable de 8,9 cm. O sistema também tem quatro fontes de alimentação redundantes de 2000 watts e eficiência de nível Titânio (2+2) para garantir eficiência energética, tempo de funcionamento e facilidade de manutenção ótimos.

Ao proporcionar desempenho e eficiência máximos em um projeto de 4 nós em 2U, o sistema BigTwin™ da Supermicro dá suporte a um leque completo de processadores Intel® Xeon® Scalable, 24 DIMMs, até seis baias de drive NVMe all-flash hot-swappable ou NVMe/SAS3 híbridos e até três slots PCI-E 3.0, incluindo suporte para um módulo SIOM flexível, habilitando opções de rede de 100/40/25/10/1G por nó. Para se obter confiabilidade e eficiência, fontes de alimentação digital redundantes de 2600W/2200W e nível Titânio (96%+) vêm como padrão. A Supermicro oferece ainda uma linha de sistemas BigTwin, que dá suporte a um leque completo de processadores AMD EPYC™ da série 7000, incluindo o modelo NVMe all-flash.

A Supermicro está expondo uma quantidade de plataformas na SC18, que têm tecnologia Resource-Saving e lidam com uma ampla variedade de cargas de trabalho. O novo SuperBlade® desagregado libera a interdependência entre os principais subsistemas de servidor, habilitando o upgrade independente da CPU, memória, I/O, compartimento, armazenamento, alimentação e resfriamento. Agora, cada componente pode ser atualizado em um tempo ótimo, para maximizar aperfeiçoamentos geracionais em desempenho e eficiência. O SuperBlade® oferece desempenho máximo, de até 495 TFLOPS por rack, alta densidade com 20 servidores blade de 2 soquetes e 10 de 4 soquetes baseados em processadores Intel® Xeon® Scalable por compartimento em 8U, interconexões rápidas com switches integrados EDR InfiniBand de 100G, Omni-Path de 100G ou 25G e suporte para até 14 dispositivos NVMe por nó. Para obter confiabilidade e eficiência energética ótimas, o SuperBlade® dá suporte a fontes de alimentação digital redundantes de 2200 watts e nível Titânio (96%+), fontes de alimentação DC de 2000 watts e módulos de alimentação de backup da bateria (BBP – Battery Backup Power) de 1200 watts.

