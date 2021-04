Supermicro élargit sa gamme de GPU basés sur l'architecture Ampere de NVIDIA pour l'IA d'entreprise avec une plateforme d'IA Tier 1 4U de 5 pétaFLOPS, une première dans l'industrie

« Notre collaboration avec NVIDIA nous permet de concevoir un portefeuille complet de systèmes et de plates-formes GPU offrant un plus grand choix aux clients. Les clients peuvent faire correspondre exactement les exigences de leur charge de travail à l'architecture du système pour obtenir une dimension, des performances, une efficacité et un coût supérieurs », déclare Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Supermicro propose des systèmes optimisés multi-GPU qui offrent des solutions avancées pour les applications d'IA, de Deep Learning, de HPC et de streaming vidéo. En tirant parti de nos solutions modulaires et de notre avantage en termes de délais de commercialisation, nous continuons à développer et à commercialiser des solutions optimisées pour les applications. Notre système GPU flexible 2U à 2 nœuds avec PCIe 4.0 est conçu pour le cloud gaming et les réseaux sociaux, et est à la pointe du secteur en prenant en charge jusqu'à trois GPU double largeur ou six GPU simple largeur par nœud. »

L'étendue des systèmes Supermicro comprend le système phare SYS-420GP-TNAR basé sur Intel ou l'AS -4124GO-NART(+) basé sur AMD, avec le serveur 4U alimenté par la carte 8-GPU NVIDIA HGX A100 avec une option de 40 Go (HBM2) ou 80 Go (HBM2e) de mémoire sur chaque GPU. Ces systèmes sont d'ores et déjà disponibles dans le monde entier.

« De la découverte de médicament entièrement conçu grâce à l'intelligence artificielle à la conception d'usines modernes et performantes, l'informatique haute performance est essentiel pour alimenter le travail le plus innovant dans le monde aujourd'hui », a déclaré Justin Boitano, vice-président et directeur général des systèmes informatiques de pointe et d'entreprise chez NVIDIA. « Les systèmes certifiés NVIDIA de Supermicro offrent aux clients une large gamme de serveurs conçus pour fournir des performances optimales pour les charges de travail d'IA, de graphisme et de simulation exécutées dans le centre de données, le cloud et en périphérie. »

Les nouveaux systèmes peuvent faire fonctionner plusieurs charges de travail d'application évoluée, notamment la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise, qui est optimisée et certifiée par NVIDIA pour fonctionner sur VMware vSphere et NVIDIA Omniverse Enterprise, une plate-forme complète de collaboration et de simulation en temps réel qui apporte des flux de travail 3D transformateurs aux entreprises de toutes tailles. Supermicro présente ces solutions à la pointe de la performance lors de la conférence NVIDIA GTC21 de cette semaine.

De l'Edge au Cloud, l'IA, le ML, le HPC et la visualisation 3D deviennent des technologies indispensables nécessaires à toutes les entreprises et dans tous les secteurs. Le développement de systèmes et l'offre de plates-formes intégrant les derniers matériels et logiciels permettent à toute une série d'entreprises de devenir rapidement productives et de mettre en œuvre leurs dernières solutions, avec différents formats. Supermicro est l'un des principaux participants au programme des systèmes certifiés NVIDIA, qui valide les configurations matérielles et logicielles nécessaires pour une productivité maximale. Ces systèmes peuvent traiter d'énormes quantités de données grâce à une mise en réseau avancée, ce qui permet de développer des modèles complexes et d'intégrer de nouveaux algorithmes d'IA et autres algorithmes élaborés. La visualisation 3D permet de mieux appréhender la réalité physique, tandis que la virtualisation graphique permet aux administrateurs informatiques de consolider l'infrastructure des systèmes et de centraliser et sécuriser leurs données. Les systèmes certifiés par NVIDIA permettent un déploiement facile et rapide dans le centre de données. Supermicro est également à la pointe du secteur avec des serveurs GPU certifiés NEBS niveau 3 pour les clients de la 5G et des télécommunications.

Constamment à l'avant-garde du marché, Supermicro soutient les dernières solutions matérielles et logicielles de NVIDIA. La gamme de GPU pris en charge comprend les GPU NVIDIA A100 80GB, A100 40GB, A40, RTX A6000, A30, A10, et A16, destinée à l'inférence IA et à l'informatique grand public, aux graphismes et à la vidéo grand public, et aux bureaux virtuels, le tout avec des technologies IA. Tous les produits NVIDIA sont disponibles à travers une large gamme de systèmes Supermicro qui utilisent des processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération ou des CPU AMD EPYC de 3e génération. Grâce à l'excellence de Supermicro en matière de design, davantage de GPU sont intégrés dans un espace plus restreint (densité plus élevée) que les autres fournisseurs de systèmes. Tous ces nouveaux systèmes GPU sont certifiés par NVIDIA ou sont en cours de certification.

Les systèmes Supermicro équipés de modules NVIDIA HGX A100 (opter pour 40 Go de mémoire HBM ou 80 Go de mémoire HBMe) comprennent :

AS -4124GO-NART/+ - Deux processeurs AMD EPYC de 3e génération avec 8-GPU NVIDIA HGX A100

SYS-420GP-TNAR/+ - Deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération avec 8-GPU NVIDIA HGX A100

AS -2124GQ-NART/+ - Deux processeurs AMD EPYC de 3e génération avec 4-GPU NVIDIA HGX A100

Les systèmes Supermicro avec PCIe 4.0, supportant les NVIDIA A100/PCIe, A30, A16, A10, et RTX A6000 comprennent :

AS -4124GS-TNR - Deux processeurs AMD EPYC de 3e génération supportant jusqu'à 8 GPU double largeur

SYS-420GP-TNR - Deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération prenant en charge jusqu'à 10 GPU double largeur

Multi-nœuds AS -2114GT-DNR - Processeur unique AMD EPYC de 3e génération prenant en charge jusqu'à 6 GPU à simple largeur ou 3 GPU à double largeur par nœud

SuperBlade SBA-4119SG - Processeur unique AMD EPYC de 3e génération prenant en charge 1 GPU double largeur ou 2 GPU simple largeur par lame, avec un maximum de 20 lames dans un boîtier 8U

Station de travail SYS-740GP-TNRT - Deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération supportant jusqu'à 4 GPU double largeur

Omniverse Enterprise sera disponible dès cet été auprès de Supermicro.

Pour découvrir comment les dernières solutions de pointe de NVIDIA et Supermicro alimentent les nouveaux réseaux de télécommunication, les clusters AI des centres de données et le HPC, consultez le site https://learn-more.supermicro.com/gtc-spring-2021

Pour plus d'informations sur la gamme de produits GPU de Supermicro, veuillez consulter les sites https://www.supermicro.com/en/products/GPU et https://www.supermicro.com/ampere

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), leader de l'innovation dans le domaine de la technologie des serveurs haute performance et haute efficacité, est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions avancées de type Server Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le Cloud Computing, l'intelligence artificielle et les systèmes d'Edge Computing. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces en termes d'énergie et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

AMD, le logo Flèche AMD, EPYC et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs fabricants respectifs.

