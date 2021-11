Supermicro erweitert das breiteste Portfolio an Edge-to-Cloud-KI-Systemen mit beschleunigtem Inferencing und neuer Intelligent-Fabric-Unterstützung

„Supermicro führt den GPU-Markt mit dem breitesten Portfolio an Systemen an, die für jede Arbeitslast optimiert sind, vom Edge bis zur Cloud", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere Gesamtlösung für Cloud-Gaming bietet bis zu 12 Single-Width-GPUs in einem 2U-2-Node-System für überragende Dichte und Effizienz. Darüber hinaus hat Supermicro gerade die neue Universal GPU Platform eingeführt, die alle wichtigen CPU-, GPU-, Fabric- und Kühllösungen integriert."

Der Supermicro E-403 Server ist ideal für verteilte KI-Inferencing-Anwendungen, wie z.B. Verkehrsüberwachung und Umweltbedingungen in Bürogebäuden. Supermicro Hyper-E Edge-Server bringen mit bis zu drei A100-GPUs pro System ein beispielloses Inferencing an den Rand. Supermicro kann nun komplette IT-Lösungen anbieten, die die Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Designern beschleunigen, einschließlich NVIDIA-zertifizierter Server, Speicher, Netzwerk-Switches und NVIDIA Enterprise Omniverse Software für professionelle Visualisierung und Zusammenarbeit.

„Supermicros breite Palette an NVIDIA-zertifizierten Systemen wird durch das komplette Portfolio an NVIDIA-GPUs auf Basis der Ampere-Architektur angetrieben", sagte Ian Buck, Vice President und General Manager für Accelerated Computing bei NVIDIA. „Dies bietet Supermicro-Kunden eine erstklassige Leistung für jede Art von modernem KI-Workflow - von Inferenzen am Rand bis hin zu High-Performance-Computing in der Cloud und allem, was dazwischen liegt."

Supermicros leistungsstarke 2U- und 4U-GPU-Systeme (Redstone, Delta) für Rechenzentren werden die ersten auf dem Markt sein, die die neue Quantum-2 InfiniBand-Produktlinie und die BlueField DPUs unterstützen. Die NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Lösung umfasst Adapter, Switches und Kabel mit hoher Bandbreite und extrem niedriger Latenz sowie umfassende Software für höchste Rechenzentrumsleistung, die in der gesamten Supermicro-Produktlinie eingesetzt wird.

Die Quantum-2 InfiniBand-basierten Systeme bieten 400 Gb/s, eine 2-fach höhere Bandbreite pro Port, eine höhere Switch-Dichte und eine 32-fach höhere KI-Beschleunigung pro Switch als die vorherige Generation von InfiniBand-Kommunikationsadaptern und -Switches und bieten sowohl Intel- als auch AMD-Prozessorunterstützung.

Da hybride Arbeitsumgebungen zur Norm werden, sind neue Technologien erforderlich, um die technische Gleichstellung der Arbeitskräfte zu gewährleisten. Die Kombination von NVIDIAs Omniverse Enterprise und Supermicro GPU-Servern wird komplexe 3D-Workflows verändern, was zu unendlichen Iterationen und einer schnelleren Markteinführung für eine breite Palette innovativer Produkte führt. Darüber hinaus sind NVIDIAs Omniverse Enterprise und AI Enterprise auf VMware für die Integration von KI in ihre Unternehmens-Workflows auf Supermicros NVIDIA-zertifizierten Systemen optimiert und getestet, so dass geografisch unterschiedliche Teams nahtlos zusammenarbeiten können.

Wenn Sie mehr über Supermicro Lösungen mit NVIDIA Technologie erfahren möchten, besuchen Sie Supermicro auf der #GTC21 mit den folgenden Sessions:

- Edge AI: Smart Cities, Places, and Venues (LINK)

- Supermicro Solutions for NVIDIA AI Enterprise and Omniverse Enterprise Platforms (LINK)

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner „We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

