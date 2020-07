Supermicro et Scality collaborent pour simplifier le déploiement du stockage défini par logiciel pour les entreprises

Supermicro offre une solution de stockage optimisé défini par logiciel pour la gestion à grande échelle sur site de données non structurées en partenariat avec une société de logiciels de premier plan

SAN JOSE, Californie, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique, du stockage, des solutions réseau et de la technologie de l'informatique verte pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution qui tire parti de l'offre Scality® RING, permettant aux entreprises d'adapter et de protéger leurs actifs les plus précieux, leurs données, dans le cadre de déploiements sur site ou sur cloud hybride.

Scality RING est une solution de stockage de fichiers et objets natifs défini par logiciel pour le stockage sur site à grande échelle et la gestion des données non structurées. RING permet à la fois le stockage optimisé pour la performance et le stockage optimisé pour la capacité avec des niveaux automatisés de durabilité des données utilisant plusieurs méthodes de protection des données, dont des capacités de géodistribution. La solution de Supermicro et Scality propose un cadre de stockage à l'échelle du pétaoctet rentable, performant et résilient associé aux configurations matérielles optimisées de Supermicro qui offre aux utilisateurs un déploiement simple et des niveaux de service qui répondent aux exigences des entreprises.

« Dans le cadre de notre engagement continu à travailler avec des éditeurs de logiciels de premier plan, Supermicro s'associe à Scality afin d'offrir une solution de stockage simple, évolutive et puissante pour les environnements les plus exigeants d'aujourd'hui », a déclaré Vik Malyala, directeur général adjoint chez Supermicro. « Les clients verront rapidement combien il est facile de déployer le logiciel Scality RING sur les serveurs et les systèmes de stockage Supermicro. Nos architectures de référence nous permettent de concevoir et de mettre en œuvre des solutions en fonction des besoins des clients grâce à notre approche flexible Building Block Solutions®. »

Cette flexibilité permet de construire des RING (en anglais anneau) optimisés pour la capacité ou des RING optimisés pour la performance. Dans tous les cas, le logiciel RING soustrait les serveurs physiques et les lecteurs de disque dur sous-jacents. RING peut exploiter les caractéristiques d'accès à plus faible latence de NVMe pour entretenir ses métadonnées internes. RING est conçu pour évoluer au fil du temps, avec de multiples générations de serveurs, tout comme les densités de stockage croissantes conçues comme une partie normale du cycle de vie de la plateforme RING.

« Nous sommes ravis de créer une solution commune avec Supermicro qui profite à nos clients », a déclaré Wally MacDermid, directeur adjoint des alliances stratégiques chez Scality. « Les organisations innovantes qui cherchent à transformer leur infrastructure pour l'économie numérique d'aujourd'hui veulent des solutions qui sont faciles à déployer et à entretenir, tout en protégeant leurs actifs les plus importants, leurs données. Les systèmes hautement configurables de Supermicro avec les dernières technologies d'interface de stockage combinés avec le logiciel à la pointe de l'industrie RING de Scality, donnent aux clients l'agilité commerciale, la résilience et l'efficacité pour résoudre les problèmes de stockage et d'orchestration des données à l'échelle du pétaoctet. »

Pour plus d'informations sur la solution Supermicro pour Scality RING, rendez-vous sur : https://www.supermicro.com/en/solutions/scality-ring

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), le principal innovateur en technologie serveur de haute performance et efficacité, est un fournisseur de premier plan à l'échelle mondiale de Server Building Block Solutions® pour les centres de données, de l'informatique en nuage, de technologies de l'information au service des entreprises, Hadoop/Big Data, de l'informatique haute performance et de systèmes embarqués. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus efficaces énergétiquement et les plus écologiques disponibles sur le marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées de Super Micro Computer, Inc.

Les autres marques, noms et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.