Supermicro étoffe sa relation avec Oracle en proposant les meilleures solutions pour serveurs

« Le travail que nous avons effectué avec la pile logicielle d'Oracle permet de garantir que les clients d'Oracle et de Supermicro puissent jouir des meilleures performances et du meilleur coût total de possession de nos serveurs prétestés et validés, et ce dans toutes leurs charges de travail sur Oracle », a déclaré le directeur général adjoint et directeur des produits de Supermicro, Raju Penumatcha. « Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Oracle, car nous prévoyons de déployer dans les mois à venir des serveurs et des solutions de pointe supplémentaires conçus et optimisés pour Oracle », ajoute-t-il.

Ces systèmes certifiés tirent parti des conceptions supérieures de Supermicro et des processeurs évolutifs et hautes performances du Intel Xeon de 2e génération. De plus, en exploitant la mémoire persistante Intel Optane DC, les utilisateurs peuvent prendre en charge des ensembles de données plus volumineux et garantir une disponibilité plus élevée lors des redémarrages de la base de données. Les systèmes permettent aux utilisateurs d'obtenir des performances et une valeur exceptionnelles de leur base de données et applications Oracle en utilisant jusqu'à 28 cœurs et une vitesse de mémoire de 2933 MHz. Les nouveaux clients et les clients existants profitent pleinement des serveurs d'entreprise de Supermicro en exploitant leur architecture économe en ressources pour alimenter leurs solutions logicielles Oracle qui sont essentielles pour les charges de travail basées dans le cloud et hybrides d'Oracle les plus exigeantes.

« Le lancement par Supermicro de solutions certifiées avec Oracle Linux et Oracle VM sur leurs gammes de serveurs met en évidence la valeur et la demande que les clients communs éprouvent avec les solutions combinées », a déclaré le directeur général adjoint du groupe chargé de la gestion des produits Oracle Linux et Virtualization chez Oracle. « La collaboration entre Oracle et Supermicro a pour objectif d'aider les clients à obtenir d'excellentes performances pour leurs déploiements de centres de données, de cloud et d'entreprise », ajoute-t-il.

Les tests de certification du matériel de Supermicro ont été effectués sur Oracle Linux avec Unbreakable Enterprise Kernel et Oracle VM. Tous les serveurs certifiés ont suivi des directives de test rigoureuses dans le cadre du programme Oracle HCL (Oracle Hardware Compatibility List) pour Oracle Linux et Oracle VM.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de solutions de Supermicro ayant obtenu la certification Oracle HCL, rendez-vous sur :https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certification_Intel.cfm?mlg=0

Pour des informations complètes sur les solutions SuperServer® de Supermicro, rendez-vous sur www.supermicro.com. Suivez Supermicro sur Facebook et Twitter pour recevoir leurs dernières nouvelles et annonces.

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenariat d'Oracle qui offre aux partenaires un avantage différencié pour développer, vendre et implémenter des solutions Oracle. OPN offre des ressources pour développer et soutenir une connaissance spécialisée des produits et solutions d'Oracle. Le programme a évolué pour reconnaître le portefeuille de produits, la base de partenaires et les opportunités commerciales d'Oracle qui ne cessent de se multiplier. La possibilité pour les partenaires d'être reconnus et récompensés pour leur investissement dans Oracle Cloud constitue le fondement des dernières améliorations apportées à OPN. Les partenaires qui interagissent avec Oracle pourront différencier leur expertise et leur succès sur Oracle Cloud avec leurs clients grâce au programme OPN Cloud. Ce programme innovant complète les niveaux de programme OPN existants avec des niveaux de reconnaissance et des avantages progressifs pour les partenaires travaillant avec Oracle Cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/partners

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le leader de la technologie de serveurs haute performance et à haut rendement, est un fournisseur mondial de premier rang de solutions avancées de serveurs Building Block Solutions® pour l'informatique de centres de données, le cloud computing, l'informatique d'entreprise, le Hadoop et Big Data, le HPC et les systèmes embarqués. Supermicro s'engage à protéger l'environnement grâce à son initiative We Keep IT Green® et fournit aux clients les solutions les plus écoénergétiques et respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

Supermicro, Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Intel, le logo d'Intel, Xeon et Optane sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1078221/Supermicro_Certified_Solutions_with_Oracle_Linux_and_Oracle_VM.jpg

