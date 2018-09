Supermicro fête ses 25 ans en tant que principal fournisseur de serveurs et de systèmes de stockage informatiques verts basé aux États-Unis

Supermicro est une entreprise figurant sur la liste Fortune 1 000, forte de plusieurs milliards d'USD. Au fur et à mesure que la société devenait un fournisseur de solutions de centres de données d'entreprise de premier plan, elle a maintenu une croissance exponentielle et constante pendant un quart de siècle. Supermicro a prodigieusement multiplié son chiffre d'affaires par six ces dix dernières années, tout en étant rentable chaque année depuis sa création.

À commencer par son fondateur Charles Liang, le PDG et président, qui a conçu la toute première carte mère en 1993 à Paragon Drive (San José), au milieu d'énormes séquoias, Supermicro promeut depuis longtemps des solutions réduisant les émissions de gaz à effet de serre et respectueuses de l'environnement. L'orientation américaine de Supermicro lui permet de concevoir et de fabriquer des serveurs et des produits de stockage à la pointe du secteur avec des performances, une qualité et des délais de commercialisation supérieurs, rapidement adoptés par le secteur. Basé au cœur de la Silicon Valley, la capitale mondiale de l'innovation, Supermicro brave les obstacles en continuant de concevoir et d'assembler ses produits dans le siège social de la société à San José, alors que ses concurrents externalisent leurs activités à l'étranger. En maintenant la plupart des projets de R-D en interne, Supermicro favorise la communication et la collaboration entre les équipes de conception, ce qui rationalise le processus de développement et réduit les délais de commercialisation.

Toujours le premier à commercialiser les toutes dernières et innovantes technologies de serveurs, Supermicro innove notamment avec ses produits phares BigTwin™, des systèmes 2U à quatre nœuds disposant de capacités de calcul, de mémoire, de stockage flash NVMe, d'un coût total de possession et d'un coût total pour l'environnement optimisés et leaders. Pour ce qui est de la NVMe, la société a été la première à proposer le stockage NVMe hot-plug et présente désormais plus de 150 modèles de systèmes différents prenant en charge la NVMe, dont de nouveaux systèmes 1U all-flash compatible avec 32 SSD NVMe à facteurs de forme U.2, NF1, Ruler ou EDSFF. Les innovations de Supermicro offrent des solutions assurant une densité et une efficacité énergétique maximales. Un centre de données figurant sur la liste Fortune 100, qui a déployé des dizaines de milliers de nœuds MicroBlade™ de Supermicro, atteint 1,06 en indicateur d'efficacité énergétique et 280 nœuds de serveurs par rack 24 pouces.

Chef de file mondial reconnu dans le domaine des technologies et de l'innovation de serveurs hautes performance et efficacité, Supermicro s'attache à protéger l'environnement à travers ses initiatives « We Keep IT Green® ». La société a récemment mis au point des conceptions d'architecture économes en ressources, réduisant la consommation d'énergie et les déchets électroniques des centres de données, permettant aux clients de faire des économies sur les achats, tant pour la mise à niveau, que pour le coût total de possession. Les toutes nouvelles solutions de serveur innovantes de Supermicro assureront aux clients un avantage concurrentiel, mais aussi écologique.

« Ces 25 dernières années, Supermicro a établi une base extrêmement solide permettant une expansion et une croissance rapides et nous comptons rester le leader du secteur grâce à nos architectures et nos solutions innovantes », a déclaré Charles Liang. « Alors que le monde passe à la 5G et que les entreprises font appel à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et aux applications en nuage de façon croissante, le secteur exige des solutions de calcul intensif plus nombreuses et de meilleure qualité – en particulier les centres de données. Chez Supermicro, l'informatique verte visant à réduire les répercussions sur l'environnement ne guide pas uniquement notre innovation technologique et la croissance de nos activités, elle nourrit également notre volonté de protéger notre seule et unique Terre mère. »

Pour en savoir plus sur les innovations économes en ressources de Supermicro et sur son attachement à l'informatique verte, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/en/about/resource-savings-architecture.

Pour de plus amples informations sur Supermicro et les produits Supermicro, rendez-vous sur www.supermicro.com.

