Supermicro feiert 25-jähriges Jubiläum als führender in den USA ansässiger Server- und Speichersystemanbieter im Bereich Green Computing

Supermicro ist ein milliardenschweres Fortune-1000-Unternehmen. Seit der Etablierung des Unternehmens als Anbieter führender Enterprise-Datacenter-Lösungen hat Supermicro sein beeindruckendes und kontinuierliches Wachstum seit einem Vierteljahrhundert stets vorangetrieben. Beeindruckend ist, dass Supermicro in den letzten zehn Jahren ein 6-faches Umsatzwachstum verzeichnet hat und seit seiner Gründung jedes Jahr Gewinne erzielt.

Ausgehend vom erstem Systemplatinen-Design im Jahr 1993 von Charles Liang, dem Gründer, CEO und Präsidenten, im Paragon Drive in San Jose, umgeben von riesigen Mammutbäumen, entwickelt Supermicro seit langem Lösungen zur Reduzierung von Emissionen und zum Schutz der Umwelt. Der US-amerikanische Fokus von Supermicro ermöglicht es, branchenführende Server- und Speicherprodukte mit überlegener Leistung, Qualität und Markteinführungszeit zu entwickeln und herzustellen, die von der Branche schnell übernommen werden können. Mit Sitz im Herzen des Silicon Valley, der Innovationshauptstadt der Welt, hat Supermicro die Weichen gestellt, indem es seine Produkte weiterhin am Hauptsitz des Unternehmens in San Jose entwickelt und zusammenbaut, während Wettbewerber diese Tätigkeiten ins Ausland auslagern. Dadurch, dass die meisten F&E-Aktivitäten im eigenen Haus stattfinden, erhöht Supermicro die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Designteams, was den Entwicklungsprozess rationalisiert und die Markteinführungszeit verkürzt.

Zu den Produktinnovationen von Supermicro, die stets mit den neuesten innovativen Servertechnologien auf den Markt kommen, gehören das Flaggschiff BigTwin™ - Vier-Knoten-2U-Systeme mit maximaler Rechenleistung, Speicher, NVMe-Flash-Speicher, verbesserten TCO und TCE (Total Cost to the Environment). Was NVMe betrifft, so war das Unternehmen das erste, das NVMe-Speicher im Hot-Plug-Modus anbot, und bietet nun über 150 verschiedene Systemmodelle an, die NVMe unterstützen, darunter neue All-Flash-1U-Systeme, die 32 NVMe SSDs in U.2, NF1, Ruler oder EDSFF-Formaten unterstützen. Die Innovationen von Supermicro ermöglichen Lösungen, die maximale Dichte und Energieeffizienz bieten. Ein Fortune-100-Rechenzentrum, das Zehntausende von MicroBlade™-Knoten von Supermicro bereitgestellt hat, erreicht 1,06 Power Usage Effectiveness (PUE) und 280 Serverknoten pro 24-Zoll-Rack.

Als weltweit führender Anbieter von leistungsstarker, hocheffizienter Servertechnologie und -innovation setzt sich Supermicro mit seinen Initiativen „We Keep IT Green®" für den Schutz der Umwelt ein. Das Unternehmen hat kürzlich ressourcenschonende Architekturdesigns entwickelt, die den Energieverbrauch und den Elektroschrott im Rechenzentrum reduzieren und gleichzeitig Kunden in puncto Anschaffungskosten im Rahmen von Aktualisierungszyklen und Gesamtbetriebskosten Geld sparen. Die neuesten innovativen Serverlösungen von Supermicro verschaffen Kunden nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern auch einen ökologischen Vorteil.

„In den letzten 25 Jahren hat Supermicro eine extrem starke Grundlage für schnelle Expansion und Wachstum geschaffen, und wir erwarten, dass wir mit unseren innovativen Architekturen und Lösungen weiterhin führend in der Branche sein werden", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Vor dem Hintergrund, dass die Welt zu 5G übergeht und Unternehmen mehr KI-, maschinelle Lern- und Cloud-Anwendungen nutzen, fordert die Branche immer mehr und bessere rechenintensive Lösungen - insbesondere in Rechenzentren. Bei Supermicro inspiriert Green Computing zur Reduzierung der Umweltauswirkungen nicht nur unser Wachstum in Bezug auf technologische Innovation und unser Geschäft, sondern schürt auch unsere Leidenschaft, unsere einzigartige Mutter Erde zu schützen."

Um mehr über die ressourcenschonenden Innovationen von Supermicro und das Engagement für Green Computing zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.supermicro.com/en/about/resource-savings-architecture.

Weitere Informationen zu Supermicro und Supermicro-Produkten finden Sie unter www.supermicro.com.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro®, der Innovationsführer im Bereich leistungsstarke, hocheffiziente Servertechnologie ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC und Embedded Systems weltweit. Supermicro verpflichtet sich dem Schutz der Umwelt mit seiner Initiative „We Keep IT Green®" und bietet Kunden die energiesparendsten, umweltfreundlichsten Lösungen, die auf dem Markt erhältlich sind.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

