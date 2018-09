Supermicro festeggia 25 anni come azienda statunitense leader nella fornitura di sistemi di storage e tecnologie informatiche rispettose dell'ambiente

Supermicro è un'azienda multi-miliardaria che figura tra le Fortune 1000. L'affermazione come fornitore di soluzioni di centri dati per imprese all'avanguardia ha continuato a dare impulso alla crescita impressionante e consistente di Supermicro per un quarto di secolo. Notevolmente, Supermicro ha raggiunto una crescita del fatturato 6 volte maggiore negli ultimi dieci anni continuando ad avere profitti ogni anno sin dalla sua nascita.

A partire dal primissimo progetto di scheda madre del suo fondatore, Presidente e Amministratore Delegato, Charles Liang, nel 1993 a Paragon Drive, San Jose circondato da sequoie giganti, Supermicro ha per molto tempo promosso soluzioni che riducono le emissioni e proteggono l'ambiente. Concentrandosi negli Stati Uniti, Supermicro può progettare e produrre server e storage leader del settore con ottime prestazioni, qualità e tempi di commercializzazione per una rapida adozione da parte del settore. Con sede nel cuore di Silicon Valley, la capitale mondiale dell'innovazione, Supermicro ha superato le aspettative continuando a progettare e assemblare i suoi prodotti alla sede centrale di San Jose mentre la concorrenza appalta questi compiti all'estero. Mantenendo la maggior parte della R&S in-house, Supermicro aumenta la comunicazione e la collaborazione tra i team di progetto, il che ottimizza il processo di sviluppo e riduce tempi di commercializzazione.

Sempre primi sul mercato con le tecnologie di server più innovative, tra i prodotti innovativi di Supermicro figurano il sistema a 4 nodi 2U BigTwin™ con massima elaborazione dati, memoria, storage NVMe flash, migliori TCO e TCE (Costo totale per l'ambiente). Per quanto riguarda il NVMe, l'azienda è stata la prima ad offrire storage hot-plug NVMe ed ora offre più di 150 modelli di sistema differenti che supportano NVMe, tra cui i nuovi sistemi 1U all-flash che supportano SSD 32 NVMe in fattori di forma U.2, NF1, Ruler o EDSFF. Le innovazioni di Supermicro permettono soluzioni che forniscono massima densità e efficienza dal punto di vista energetico. Il centro dati One Fortune 100 che ha distribuito decine di migliaia di nodi MicroBlade™ di Supermicro sta raggiungendo 1.06 di Power Usage Effectiveness (PUE) e 280 nodi server per rack da 24 pollici.

Un leader globale comprovato in tecnologia e innovazione per server ad alta prestazione e ad alta efficienza, Supermicro si impegna a proteggere l'ambiente attraverso le sue inniziative "We Keep IT Green®". La compagnia ha di recente sviluppato dei progetti di architettura per il risparmio delle risorse che riducono il consumo energetico dei centri dati e i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche facendo allo stesso tempo risparmiare denaro ai clienti sia sui costi di acquisizione durante i cicli di refresh che su TCO (costo totale di proprietà). Le ultime soluzioni di server di Supermicro non daranno solamente ai clienti un vantaggio competitivo, ma anche uno ecologico.

"Negli ultimi 25 anni, Supermicro ha gettato delle basi estremamente solide al fine di ottenere una rapida espansione e crescita e ci aspettiamo di continuare ad essere leader nel settore con le nostre architetture e soluzioni innovative," ha affermato Charles Liang, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Mentre il mondo si muove verso la 5G e le imprese utilizzano più IA, apprendimento automatizzato e applicazioni cloud, il settore richiede maggiori e migliori soluzioni con elaborazione dati intensiva, specialmente nei centri dati. A Supermicro, le soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente per ridurre l'impatto sull'ambiente non solo ispirano la nostra innovazione tecnologica e la crescita aziendale, ma alimentano anche la nostra passione per proteggere la nostra sola ed unica madre terra."

Per maggiori informazioni sulle innovazioni di Supermicro per il risparmio delle risorse e l'impegno nei confronti di soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, visita https://www.supermicro.com/en/about/resource-savings-architecture.

Per maggiori informazioni su Supermicro e sui prodotti Supermicro, visita www.supermicro.com.

Per sapere le ultime novità e annunci, segui Supermicro su Facebook e Twitter.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro®, innovatore leader di tecnologie per server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, SuperBlade, BigTwin, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/750456/Super_Micro_Computer_25_Years_of_Growth.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com