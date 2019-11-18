Supermicro и Intel создают крупномасштабные распределенные системы ИИ-обучения

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Super Micro Computer, Inc.

Nov 18, 2019, 10:13 ET

Подтвержденное решение способно объединять свыше тысячи ASIC-чипов Intel Nervana NNP-T в одном ИИ-кластере с почти линейной эффективностью масштабирования

ДЕНВЕР (DENVER), 18 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных, экологически безопасной обработки данных, совместно с Intel разрабатывает ИИ-решения, прошедшие верификационные испытания с использованием нейронно-сетевого процессора Intel® Nervana(TM) Neural Network Processor for Training (NNP-T). NNP-T от Intel представляет собой специализированный ASIC-микрочип для ИИ-обучения, способный удовлетворять растущие потребности моделей углубленного обучения в вычислительных ресурсах.

super_micro_computer
super_micro_computer

"Команда Supermicro рада сотрудничать с Intel в вопросах разработки платформы Nervana NNP-T, - отметил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). -  Устанавливая баланс между вычислительными, коммуникационными ресурсами и памятью, подтвержденные микросхемы NNP-T ASIC в системах Supermicro способны обучать большие ИИ-модели с почти линейной эффективностью масштабирования посредством связей внутри и вне шасси".

Платформа Intel Nervana NNP-T устраняет ограничения по объему памяти и способна горизонтально масштабироваться посредством стоечных систем с большей легкостью в сравнении с другими решениями, представленными на рынке. В рамках валидационного процесса Supermicro использовала 8 процессоров NNP-T, два процессора Generation Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения и до 6 Тб памяти DDR4 на узел с поддержкой форм-факторов PCIe и OAM. Системы Supermicro NNP-T должны поступить в продажу в середине 2020 года.

"Supermicro выполнила верификацию нашего решения для глубокого обучения и помогает нам с валидацией системной архитектуры Nervana NNP-T, включая конструкцию плат и сервера, стойки и модулей сетевого взаимодействия", - прокомментировал корпоративный вице-президент и генеральный директор Artificial Intelligence Products Group компании Intel Corp. Навин Рао (Naveen Rao).

Обладая способностью активно использовать вычислительные ресурсы и высокоэффективной архитектурой памяти для сложных моделей глубокого обучения, ИИ-система Supermicro NNP-T создана для валидации двух реальных факторов: ускорения времени, необходимого для обучения все более сложных ИИ-моделей, с использованием выделенных энергетических ресурсов. Система обеспечивает ускоренный процесс обучения ИИ-моделей с помощью изображений и живой речи, повышая эффективность операций добычи нефти и газа, точность медицинской визуальной аналитики, а также скорость разработки моделей автономного вождения.

"Мы сотрудничаем с Intel и Supermicro, используя системную архитектуру NNP-T для оптимизации научно-исследовательского процесса и разработки инновационных средств вычислений и анализа данных, ориентированных на научно-технический сектор", - добавил заместитель директора исследовательского подразделения Калифорнийского университета San Diego Supercomputer Center Шон Странде (Shawn Strande).   

Supermicro демонстрирует ИИ-систему NNP-T с платами PCIe на выставке SC19 (стенд №1211), проходящей с 17 по 22 ноября 2019 года на территории Colorado Convention Center в Денвере (штат Колорадо).

О компании Super Micro Computer, Inc.  

Компания Supermicro (SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Intel, логотип Intel и Xeon являются торговыми марками Intel Corporation в США и/или других странах мира.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1030496/super_micro_computer.jpg  

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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Supermicro и Intel создают крупномасштабные распределенные системы ИИ-обучения

News provided by

Super Micro Computer, Inc.

Nov 18, 2019, 10:13 ET