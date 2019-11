Supermicro и Intel создают крупномасштабные распределенные системы ИИ-обучения

Платформа Intel Nervana NNP-T устраняет ограничения по объему памяти и способна горизонтально масштабироваться посредством стоечных систем с большей легкостью в сравнении с другими решениями, представленными на рынке. В рамках валидационного процесса Supermicro использовала 8 процессоров NNP-T, два процессора Generation Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения и до 6 Тб памяти DDR4 на узел с поддержкой форм-факторов PCIe и OAM. Системы Supermicro NNP-T должны поступить в продажу в середине 2020 года.

"Supermicro выполнила верификацию нашего решения для глубокого обучения и помогает нам с валидацией системной архитектуры Nervana NNP-T, включая конструкцию плат и сервера, стойки и модулей сетевого взаимодействия", - прокомментировал корпоративный вице-президент и генеральный директор Artificial Intelligence Products Group компании Intel Corp. Навин Рао (Naveen Rao).

Обладая способностью активно использовать вычислительные ресурсы и высокоэффективной архитектурой памяти для сложных моделей глубокого обучения, ИИ-система Supermicro NNP-T создана для валидации двух реальных факторов: ускорения времени, необходимого для обучения все более сложных ИИ-моделей, с использованием выделенных энергетических ресурсов. Система обеспечивает ускоренный процесс обучения ИИ-моделей с помощью изображений и живой речи, повышая эффективность операций добычи нефти и газа, точность медицинской визуальной аналитики, а также скорость разработки моделей автономного вождения.

"Мы сотрудничаем с Intel и Supermicro, используя системную архитектуру NNP-T для оптимизации научно-исследовательского процесса и разработки инновационных средств вычислений и анализа данных, ориентированных на научно-технический сектор", - добавил заместитель директора исследовательского подразделения Калифорнийского университета San Diego Supercomputer Center Шон Странде (Shawn Strande).

Supermicro демонстрирует ИИ-систему NNP-T с платами PCIe на выставке SC19 (стенд №1211), проходящей с 17 по 22 ноября 2019 года на территории Colorado Convention Center в Денвере (штат Колорадо).

