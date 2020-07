Supermicro и Scality упрощают внедрение корпоративных программно-определяемых хранилищ

Supermicro в партнерстве в ведущим разработчиком ПО представляет оптимизированное программно-определяемое хранилище для масштабных локальных систем управления неструктурированными данными

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 28 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня представила новое решение с использованием продукта Scality® RING. Новинка позволяет предприятиям масштабировать и защищать свой самый ценный актив - информацию, - как на локальном уровне, так и посредством гибридных облачных систем.

Scality RING - программно-определяемое встраиваемое хранилище файлов и объектов для крупномасштабных локальных систем хранения и управления неструктурированными данными. RING обеспечивает хранение информации с оптимизированными показателями производительности и емкости за счет автоматического определения уровней устойчивости информации с помощью различных методов защиты данных, включая функции геодистрибуции. Совместное решение от Supermicro и Scality создает петабайтную платформу для хранения информации, предоставляя пользователям рентабельную гибкость, производительность и надежность в сочетании с оптимизированными конфигурациями аппаратного обеспечения Supermicro, гарантирующими простоту внедрения и качество сервисов, отвечающие всем требованиям крупного бизнеса.

«В рамках нашей текущей стратегии взаимодействия с ведущими разработчиками ПО компания Supermicro объединяет свои усилия с Scality, создавая простое, гибкое и многофункциональное решение для самых требовательных рабочих условий, - прокомментировал вице-президент Supermicro Вик Маляла (Vik Malyala). - Клиенты быстро осознают, как легко и просто проходит процесс установки ПО Scality RING на серверы и хранилища Supermicro. Наши гибкие эталонные модули Building Block Solutions ® позволяют нам разрабатывать и внедрять решения, исходя из потребностей заказчика».

Эта гибкость делает возможным создание платформ RING с оптимизацией по параметрам емкости или производительности. Во всех прикладных сценариях программное обеспечение RING делает физические серверы и жесткие диски абсолютно ненужными. Для поддержания своих внутренних метаданных RING может использовать NVMe с оперативными показателями доступа. Разработчики RING предусмотрели возможность последующего горизонтального расширения программной платформы, а также повышения плотности хранилища на протяжении срока его службы

«Мы рады представить наше совместное с Supermicro решение, приносящее множество преимуществ нашим клиентам, - отметил вице-президент по вопросам стратегических альянсов Scality Уолли Макдермид (Wally MacDermid). - Инновационные организации, стремящиеся адаптировать собственную инфраструктуру к условиям сегодняшней цифровой экономики, нуждаются в решениях, характеризующихся простотой эксплуатационно-технического обслуживания и одновременно защищающих их самый ценный актив - информацию. Системы Supermicro c чрезвычайно гибкой конфигурацией и новейшими интерфейсными технологиями в сочетании с передовым ПО RING от Scality обеспечивают пользователям необходимую гибкость, надежность и эффективность для решения проблем хранения и управления петабайтными массивами данных».

Для получения подробной информации о решении Supermicro с ПО Scality RING посетите веб-сайт: https://www.supermicro.com/en/solutions/scality-ring

