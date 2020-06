Supermicro impulsiona desempenho até 20 vezes em cargas de trabalho de ciência de dados, HPC e IA com suporte para GPUs NVIDIA A100 PCIe em mais de uma dúzia de servidores GPU diferentes

A Supermicro anunciou pela primeira vez o suporte para configurações da NVIDIA HGX™ A100 em maio, com seus novos servidores de alta densidade em 2U e 4U, baseados em placas de quatro e oito vias NVIDIA HGX A100. Com as GPUs A100 também disponíveis agora no fator de forma PCIe, os clientes podem esperar um grande impulso em desempenho em todo o amplo portfólio da Supermicro de múltiplos servidores GPU, quando eles são equipados com as novas GPUs NVIDIA A100.

"Expandir nosso portfólio líder do setor de sistemas GPU com suporte total para as novas GPUs NVIDIA A100 PCIe significa que os clientes podem escolher o mais alto desempenho e o servidor mais otimizado, com base em suas aplicações específicas", disse o presidente-executivo e presidente da Supermicro, Charles Liang. "Projetados para acelerar uma ampla variedade de aplicações de computação intensiva, nossos novos sistemas com PCIe Gen 4 disponibilizam suporte inteiramente otimizado para a nova NVIDIA A100, para impulsionar o desempenho em até 20 vezes em algumas cargas de trabalho aceleradas".

O novo sistema GPU A+ em 4U da Supermicro dá suporte a até oito GPUs NVIDIA A100 PCIe através de rotas de conexão direta PCI-E 4.0 x16 CPU-para-GPU, sem qualquer switch PCI-E, para se ter a menor latência e a maior largura de banda, garantindo aceleração máxima. O sistema também dá suporte a dois slots de expansão PCI-E 4.0 de alto desempenho adicionais para uma variedade de usos, incluindo conectividade de rede de alto desempenho de até 200Gb/s. Um slot AIOM adicional dá suporte à placa AIOM da Supermicro ou a uma placa OCP NIC 3.0. Esses sistemas também serão NGC-Ready, fornecendo aos clientes uma maneira perfeita de desenvolver e implementar suas cargas de trabalho de IA em escala. Sistemas NGC-Ready são validados pela funcionalidade e desempenho para pilha de IA do registro de NGC da NVIDIA.

"Com a primeira GPU elástica, de múltiplas instâncias, que unifica treinamento, inferência, HPC e analítica, a NVIDIA A100 foi desenvolvida para lidar com cargas de trabalho de todos os tamanhos", disse o diretor de Marketing de Produto de Computação Acelerada da NVIDIA, Paresh Kharya. Os servidores GPU NVIDIA A100 PCIe permitem aos clientes enfrentar alguns dos desafios mais complexos de ciência de dados, computação de alto desempenho e IA".

Como líder em tecnologia de sistema de IA, a Supermicro oferece projetos térmicos otimizados de múltiplas GPUs, que fornecem desempenho e confiabilidade avançados para aplicações de IA, aprendizagem profunda e HPC. Com sistemas GPU de montagem em rack em 1U, 2U, 4U e 10U, Utra, BigTwin™ e sistemas embutidos dando suporte a GPUs, bem como módulos blade de GPU para o SuperBlade® em 8U, a Supermicro oferece a maior e mais profunda seleção de sistemas GPU para alimentar aplicações da borda à nuvem.

Para obter mais informações sobre os sistemas de GPU da Supermicro, visite www.supermicro.com/A100.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (Nasdaq: SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Server Building Block Solutions® avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

FONTE Super Micro Computer, Inc.

