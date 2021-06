Supermicro impulsiona desempenho para aplicações de HPC e IA com servidores otimizados com novas GPUs NVIDIA A100 80GB PCIe

Os servidores da Supermicro, desenvolvidos com uma abordagem Building Block Solutions ® , dão à empresa uma vantagem de mercado exclusiva quanto à incorporação de novas tecnologias. As opções de computação acelerada de última geração podem ser rapidamente integradas e testadas, oferecendo sistemas mais velozes e poderosos para clientes exigentes, mais rápido do que outros fornecedores.

"A Supermicro tem um longo histórico de trazer ao mercado sistemas que suportam os mais recentes produtos da NVIDIA mais depressa do que os outros fabricantes de servidores", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Os novos produtos da NVIDIA darão aos nossos clientes a capacidade de resolver desafios complexos de HPC e IA muito mais rápido do que antes, diminuindo o custo total de propriedade (TCO). Continuamos proporcionando servidores otimizados por aplicação com as mais recentes tecnologias disponíveis, como nossos sistemas GPU e SuperBlade®, para ajudar a acelerar as cargas de trabalho de HPC e IA do cliente."

A nova GPU NVIDIA A100 PCIe 80GB permitirá a execução mais rápida de aplicativos de IA e HPC, uma vez que modelos maiores podem ser armazenados na memória da GPU. Além disso, os sistemas futuros incluirão redes entre servidores de alto desempenho com recursos InfiniBand atuais e futuros.

A GPU SuperServer SYS-420GP-TNR com processadores duplos Intel Xeon Scalable de 3ª geração suportam até dez GPUs de largura simples ou dupla, incluindo as novas GPUs NVIDIA A100 80GB PCIe. Além disso, o servidor AS -4124GS-TNR contém dois processadores AMD EPYC 7003 com até oito GPUs de largura simples ou dupla, com as novas GPUs NVIDIA A100 80GB PCIe. Essas novas GPUs de 80GB da NVIDIA permitirão que conjuntos de dados mais extensos sejam mantidos em memória, acelerando as aplicações de HPC e IA com uso intensivo de computação.

"A supercomputação tem o potencial de transformar indústrias inteiras e ajudar a resolver alguns dos problemas mais difíceis que elas enfrentam", disse Dion Harris, gerente técnico sênior de marketing de produto da NVIDIA. "O desempenho extremo das GPUs NVIDIA A100 80GB PCIe Tensor Core e NVIDIA NDR InfiniBand, com suporte dos servidores da Supermicro, oferece aos pesquisadores a aceleração incomparável necessária para enfrentar os desafios de HPC industrial mais complexos do mundo."

Vários dispositivos NVIDIA A100 80GB PCIe podem ser instalados em uma gama de sistemas da Supermicro, permitindo uma computação de IA flexível. Ao implementar a tecnologia da GPU de múltiplas instâncias da NVIDIA (MIG), as organizações podem garantir uma alta qualidade de serviço para aplicações únicas e como um serviço para vários usuários simultaneamente. Além disso, com uma maior memória disponível, os dados não terão que ser movimentados entre a memória do CPU e a memória da GPU, permitindo maior utilização da GPU.

Beneficiando-se da tecnologia NVIDIA NDR 400Gb/s InfiniBand com computação em rede, as tarefas de rede são descarregadas, possibilitando uma melhora dramática no desempenho, necessária para infraestruturas de HPC, IA e nuvem em hiperescala. O novo desempenho em rede permitirá que aplicações desenvolvidas para funcionar em vários sistemas, como os servidores Supermicro SuperBlade e BigTwin®, produzam resultados mais rapidamente, possibilitando novas percepções sobre problemas complexos. Os sistemas integrados que combinam cartões, cabos e interruptores líderes do setor em uma aplicação complexa de HPC em breve poderão compartilhar dados e se comunicar duas vezes mais rápido do que antes.

Clientes no mundo todo utilizam os sistemas Supermicro impulsionados por GPUs NVIDIA para resolver alguns dos problemas mais desafiadores do mundo. Por exemplo, o SZTAKI, Instituto de Ciência da Computação e Controle, usa servidores equipados com NVIDIA HGX™ A100 para realizar pesquisas de IA em processamento médico, aprendizado de máquina e processamento de idiomas.

Saiba mais sobre como a Supermicro pode acelerar as aplicações de IA e HPC visitando o estande da Supermicro em https://www.supermicro.com/en/solutions/high-performance-computing

