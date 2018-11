Supermicro impulsiona linha de servidores UP básicos que permitem um grande conjunto de novas cargas de trabalho em sistemas iniciais com otimização de custo

Esses novos servidores Supermicro aumentam o desempenho em até 30-50% em comparação com a geração anterior, pois criam valor para aplicativos de armazenamento definido por software (SDS), servidores de pequenas empresas e Internet das Coisas (IoT) no setor público, médico, de produção industrial e ambientes de nuvem. As melhorias em comparação com a geração anterior incluem eficiência de energia aprimorada, largura de banda de I/O mais rápida, segurança e confiabilidade aumentadas, 50% mais núcleos de processadores e maior desempenho por watt.

"Essas novas soluções ampliam ainda mais nosso portfólio líder no mercado de servidores UP e oferecem mais recursos de tipo empresarial em comparação com a geração anterior, o que permite que os clientes façam mais sem pagar por mais", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Além do aumento imediato de desempenho, essas novas soluções de servidor Supermicro de classe inicial oferecem maior rendimento na transferência I/O e maior densidade por watt com até seis núcleos de processador Xeon® em 95 watts. Para quem procura maior densidade por unidade de rack, nosso MicroBlade™ tem suporte para até 28 nós de servidor em 6U."

"A Supermicro tem trabalhado em estreita colaboração com a Intel para lançar no mercado uma ampla seleção de soluções de servidor para uso geral e construídos para propósitos específicos otimizados para os novos processadores Intel® Xeon® E-2100 disponíveis hoje", disse Jennifer Huffstetler, vice-presidente e gerente geral do Grupo de Gerenciamento de Produtos para Data Center da Intel. "Esta plataforma de servidor Intel de última geração é a primeira a trazer 6 núcleos para servidores básicos e com desempenho avançado em termos de segurança, confiabilidade e acessibilidade".

A Supermicro oferece um portfólio muito amplo de servidores UP para os clientes escolherem, assim poderão obter uma solução com os recursos necessários sem pagar mais por recursos desnecessários. Os servidores Supermicro otimizados para os novos processadores Intel Xeon E-2100 que estão disponíveis atualmente incluem uma ampla gama de sistemas.

Para servidores econômicos de uso geral, os novos servidores Mainstream UP da Supermicro otimizam um processador Xeon E de 6 núcleos com até 128 GB de memória DDR4 em um 1U form factor com diferentes opções de I/O e energia. Enquanto isso, o novo 1U WIO SuperServer otimiza o mesmo processador e memória com uma escolha flexível em opções de armazenamento. Para servidores de pequenas empresas e aplicativos de armazenamento, os novos sistemas mid-tower ou mini-tower da Supermicro oferecem um valor excepcional.

Para aplicações de sistemas de datacenter de vários nós, os sistemas MicroBlade™ de alta densidade da Supermicro dão suporte a até 28 nós em 6U ou 14 nós em 3U. Da mesma forma, para aplicativos de hospedagem na Web ou em nuvem, os sistemas MicroCloud da empresa contam com até 12 nós de servidores econômicos em 3U.

Para mais informações sobre o conjunto completo de soluções de servidores da Supermicro, visite https://www.supermicro.com.

